Diretta/ Wolfsburg Lille (risultato finale 1-3) streaming: francesi agli ottavi!

DIRETTA WOLFSBURG LILLE (RISULTATO 1-3): FRANCESI AGLI OTTAVI!

Inizia la ripresa tra Wolfsburg e Lille, francesi avanti grazie a Burak Yilmaz. Azione personale di Ikonè, tiro e ottima risposta di Casteels. Casteels sbaglia tutto e da la palla ad Ikonè, sfera per Yilmaz che calcia malissimo. Ikonè per David, Arnold salva alla grande. Jonhatan David la chiude in contropiede! Gomes serve il compagno di squadra che non fallisce. Gomes! Arriva anche il tris del Lille! Secondo assist di giornata per Ikonè che serve un pallo d’oro per il compagno di squadra! Steffen! Arriva il gol della bandiera per il Wolfsburg! Bellissimo tiro che non lascia scampo al portiere avversario. Termina il match, Lille agli ottavi di finale mentre il Wolfsburg è fuori da tutto. (agg. Umberto Tessier)

LA SBLOCCA BURAK YILMAZ!

Inizia il match tra Wolfsburg e Lille. Palla in profondità per Weghorst, la sfera non arriva a destinazione. Occasione per Burak Yilmaz che calcia male. Burak Yilmaz! La sblocca il Lille! Su calcio d’angolo del Wolfsburg parte il contropiede dei francesi. Ikonè arriva fino all’area avversaria e serve un gran pallone per Yilmaz che non fallisce. Wolfbusrg che attacca a testa bassa, con questo risultato è fuori da tutto. Grande occasione per Weghorst che conclude tra le braccia del portiere avversario. Siamo giunti intanto alla mezzora di gioco con il Lille avanti grazie alla rete siglata da Burak Yilmaz. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA WOLFSBURG LILLE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Wolfsburg Lille sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Sta per cominciare la diretta di Wolfsburg Lille, bella sfida per la Champions League: mentre stanno facendo il loro ingesso in campo le formazioni ufficiali, pure vediamo che numeri registrano i due club fin qui. Guardando alla classifica del girone G, vediamo i tedeschi fermi all’ultima posizione con 5 punti all’attivo e un tabellino che registra un solo successo e due pareggi. Il Wolfsburg pure fin qui ha segnato solo 4 reti, a front delle sette che ha subito la difesa.

Numero ben diversi per il Lille, attualmente leader del girone, sia pure con otto punti e a tabella solo due vittorie e un pareggio. Pure la squadra francese si è rivelata fin qui fin troppo timida in attacco, con solo 4 reti segnate: vanno bene invece i tre gol subiti. Ora diamo la parola al campo, via! WOLFSBURG (3-4-2-1): Casteels; Lacroix, Guilavogui, Bornauw; Mbabu, Vranckx, Arnold, Paulo Otavio; Waldschmidt, Gerhardt; Weghorst. Allenatore: Florian Kohfeldt LILLE (4-3-3): Grbic; Celik, José Fonte, Botman, Reinildo; Renato Sanches, André, Gudmundsson; Ikoné, Burak Yilmaz, David. Allenatore: Jocelyn Gourvennec (agg Michela Colombo)

TESTA A TESTA

La diretta di Wolfsburg Lille ci dice che le due squadre in campo oggi si erano affrontate solo due volte prima di questa stagione. Per la prima volta furono selezionate per giocare entrambe in un Girone di Europa League. All’andata in Germania la gara terminò col risultato di 1-1, match sbloccato al minuto 77 da Origi su calcio di rigore e pari cinque minuti dopo di De Bruyne. Al ritorno a Villeneuve d’Ascq il match terminò invece 0-3. Protagonista fu Rodriguez autore di una doppietta, il secondo su calcio di rigore, dopo che la gara era stata sbloccata alla fine del primo tempo da Vieirinha. Nel match d’andata di questa stagione le due squadre hanno chiuso la gara a reti inviolate.

Il Wolfsburg nella sua carriera ha incontrato diverse squadre francesi tra cui Sedan Ardennes, Auxerre, Troyes, Paris Saint German, Lens e Saint Etienne. Dall’altra parte invece il Lilla ha affrontato Bayern Monaco, TSV Alemannia Aechen, Stoccarda e diverse altre. La gara di oggi vedremo come aggiornerà questo bilancio. (Matteo Fantozzi)

GIRONE COMPLICATO

Wolfsburg Lille, in diretta mercoledì 8 dicembre 2021 alle ore 21.00 presso la Volkswagen Arena di San Pietroburgo, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della UEFA Champions League. Tutto ancora in ballo nel girone G, nonostante questa sfida metta di fronte la squadra al primo posto nel raggruppamento e quella all’ultimo. Il Wolfsburg ha 5 punti, il Lille 8, e in mezzo ci sono Salisburgo a 7 e Siviglia a 6: gli incroci delle ultime partite potrebbero ribaltare tutto in chiave qualificazione agli ottavi e ripescaggio in Europa League.

A complicare ancor di più le cose ci sono gli incroci dell’andata: in Francia Lille e Wolfsburg hanno pareggiato 0-0 e dunque i tedeschi vincendo si prenderebbero anche lo scontro diretto favorevole, di fatto garantendosi il passaggio agli ottavi di finale. Al Lille invece un pareggio garantirebbe l’accesso agli ottavi di finale, mentre la sconfitta costerebbe sicuramente l’eliminazione, considerando anche lo scontro diretto sfavorevole per la formazione transalpina col Salisburgo, che con un pari befferebbe i francesi per la classifica avulsa.

PROBABILI FORMAZIONI WOLFSBURG LILLE

Le probabili formazioni della diretta Wolfsburg Lille, match che andrà in scena alla Volkswagen Arena di Wolfsburg. Per il Wolfsburg, Florian Kohfeldt schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Casteels; Lacroix, Guilavogui, Brooks; Baku, Arnold, Vranckx, Paulo Otávio; Lukebakio, Weghorst, Waldschmidt. Risponderà il Lille allenato da Jocelyn Gourvennec con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Grbić; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo; Ikoné, André, Renato Sanches, Yusuf Yazıcı; David, Burak Yılmaz.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Wolfsburg Lille, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2.20 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 3.40 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 3.25 volte l’importo investito.



