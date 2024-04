DIRETTA/ Aston Villa Lille video streaming tv: due precedenti ma in Intertoto! (Conference, 10 aprile 2024)

DIRETTA ASTON VILLA LILLE: TESTA A TESTA

Bisogna tornare indietro di oltre due decenni per trovare gli unici precedenti storici che ci accompagnano verso la diretta di Aston Villa Lille. Parliamo di una competizione che nemmeno esiste più, cioè la Coppa Intertoto, che per molti anni ha caratterizzato le estati del calcio europeo. In palio c’erano dei posti nella allora Coppa Uefa, della quale quindi l’Intertoto era di fatto la fase preliminare estiva, che però premiava anche con un trofeo chi arrivava fino in fondo.

Tutto questo premesso, ecco che nel 2002 le strade di Aston Villa e LOSC Lille si incrociarono, fornendoci gli unici due precedenti verso questo quarto di finale di Conference League. Era la semifinale ed ebbero la meglio i francesi con un segno X e un successo esterno: all’andata, giocata mercoledì 31 luglio 2002, ci fu un pareggio per 1-1 in casa del Lille, che però poi si prese la bella soddisfazione di espugnare per 0-2 il campo dell’Aston Villa al ritorno, giocato il 7 agosto, per cui furono naturalmente i transalpini a conquistare un posto per la finale dell’Intertoto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ASTON VILLA LILLE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta tv di Aston Villa Lille non è garantita dai canali della nostra televisione, almeno non in modo integrale: un discorso che riguarda la Conference League in termini generali, ma possiamo comunque dire che la televisione satellitare, attraverso il suo canale Sky Sport 251, mette a disposizione la trasmissione Diretta Gol Europa collegandosi in tempo reale con tutte le partite che si giocano questo giovedì. I clienti dell’emittente potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

INGLESI FAVORITI

Aston Villa Lille va in scena al Villa Park di Birmingham, con diretta alle ore 21:00 di giovedì 11 aprile: si gioca per l’andata dei quarti di finale della Conference League 2023-2024. L’Aston Villa, candidato numero uno per la vittoria della competizione, è la squadra che tutti avrebbero voluto evitare nell’ultimo sorteggio di Nyon, anche in virtù del 4-0 rifilato all’Ajax nel ritorno degli ottavi ma soprattutto per l’ottimo passo che sta tenendo in Premier League, dove è stata in corsa per il titolo e ora appare parecchio vicina alla qualificazione in Champions League.

Alla fine l’ha “beccato” i Villans sono stati pescati dal Lille, che però resta una squadra capace di arrivare in fondo alla Conference League: nel turno precedente i francesi sono riusciti ad eliminare lo Sturm Graz, godendo di un sorteggio favorevole, vincendo 3-0 in trasferta la partita di andata. La diretta di Aston Villa Lille pende forse dalla parte degli inglesi ma in realtà sarà un match equilibrato, noi possiamo solo aspettare che si giochi e nel frattempo fare qualche rapida considerazione sulle probabili formazioni, perchè tra poche ore si scenderà davvero in campo.

ASTON VILLA LILLE: PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Aston Villa Lille non dovrebbero in verità esserci particolare dubbi. I padroni di casa dovrebbero affidarsi al 4-4-2 con Martinez tra i pali e la linea difensiva composta da Konsa, Diego Carlos, Pau Torres e Moreno. A centrocampo Bailey, McGinn, Douglas Luiz e Rogers mentre in avanti spazio a Diaby e Watkins. Per gli ospiti, invece, 4-3-3 con Mannone tra i pali. In difesa ci saranno Santos, Yoro, Alexsandro e Ismaïly mentre a metà campo spazio a Bentaleb, André e Gudmundsson. Nel tridente Zhegrova, David e Haraldsson.

ASTON VILLA LILLE: LE QUOTE

Chi può essere il favorito stasera per la diretta Aston Villa Lille? Scopriamolo con le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai. Il principale candidato alla vittoria è il club di casa: puntare sul segno 1 vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,60 quanto avrete investito, mentre si arriva ad un valore di 3,90 la giocata per il pareggio (identificato dal segno X), infine il successo esterno dei francesi, regolato dal segno 2, porta in dote con questo bookmaker una vincita che equivale a 5 volte la somma che avrete pensato di mettere sul tavolo.











