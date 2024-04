DIRETTA/ Lille Aston Villa (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Conference, 18 aprile 2024)

DIRETTA LILLE ASTON VILLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta di Lille Aston Villa sta per cominciare, è il quarto di finale di Conference League di maggiore spicco e c’è grande attenzione in particolare sugli inglesi, considerando che finora questa è stata una settimana disastrosa per le squadre di Premier League a livello internazionale. L’Aston Villa deve difendere il vantaggio maturato con la vittoria per 2-1 nella partita d’andata per proseguire un cammino molto positivo, dal momento che vinse il girone E con 13 punti, frutto di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta, per poi superare a marzo lo scontro di lusso con l’Ajax negli ottavi di finale, con un perentorio successo per 4-0 al Villa Park di Birmingham dopo il pareggio per 0-0 all’andata ad Amsterdam.

Il Lille invece vinse il girone A con 14 punti, frutto di quattro vittorie e due pareggi, tornando poi in campo a marzo per gli ottavi di finale contro gli austriaci dello Sturm Graz, travolti per 0-3 all’andata in casa loro, poi al ritorno al Lille è stato più che sufficiente un tranquillo pareggio casalingo per 1-1 per sigillare la qualificazione, ma stavolta il segno X non basterebbe. La parola quindi passa al campo, spazio alla diretta di Lille Aston Villa! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LILLE ASTON VILLA STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per chi intende sintonizzarsi sulla diretta di Lille Aston Villa davanti alla tv può farlo agevolmente grazie all’abbonamento a Sky Sport, se invece vi trovate in giro potrete comunque seguire questa partita in diretta streaming video su telefonino o Ipad con l’applicazione Sky GO, su NOW TV o anche su DAZN. C’è una ultima possibilità, se non possedete alcun collegamento con Sky, di seguire i momenti salienti di Lille Aston Villa sulla nostra diretta testuale.

Si gioca oggi, giovedì 18 aprile alle ore 18.45, alla Decathlon Arena la sfida in diretta tra Lille Aston Villa per il ritorno di Conference League. I padroni di casa del Lille sono obbligati a giocare una partita in rimonta per via della brutta sconfitta in casa dell’Aston Villa all’andata. Il 2 a 1 a favore degli inglesi rimane un risultato molto stretto e che tiene in vita i francesi aggrappati al gol segnato all’84esimo da Diakité.

L’Aston Villa, invece, dovrà giocare una partita attenta e in uno stadio molto difficile da affrontare per sperare in una semifinale. Gli inglesi arrivano da una grandissima vittoria in casa dell’Arsenal in Premier League che ha rilanciato e ribadito il loro quarto posto in classifica.

LILLE ASTON VILLA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo alle probabili formazioni di Lille Aston Villa di Conference League con i francesi che avranno il vantaggio di non aver giocato in campionato l’ultima giornata. I padroni di casa devono sciogliere un dubbio in difesa con Ribeiro che insidia il posto di uno tra Diakité e Yoro. Davanti il peso dell’attacco sarà sulle spalle di David che verrà accompagnato da Zhegrova e Gudmundsson sugli esterni e uno tra Gomes e Haraldsson sulla trequarti.

Più delineata la situazione in casa Aston Villa con Emery che si muove verso la conferma dell’undici schierato nella gara di andata. Diaby e Zaniolo insidiano Rogers sull’esterno con Ollie Watkins punta e giocatore chiave nella fase offensiva dei villans.

LILLE ASTON VILLA, LE QUOTE

Se abbiamo intenzione di fare una scommessa sulla diretta Lille Aston Villa di Conference League possiamo andare a vedere bene quali quote ci propone Snai: la vittoria e quindi il segno 1 in favore dei francesi è quotata a 2,40 mentre il 2 in favore degli inglesi arriva a 2,85. Il pareggio è fissato a 3,30.

