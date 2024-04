Probabili formazioni Lille Aston Villa/ Quote: Bailey e Douglas Luiz titolari (Conference, 18 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI LILLE ASTON VILLA: ALTRO TIMBRO DI EMERY?

È tempo di parlare delle probabili formazioni di Lille Aston Villa: alle ore 18:45 di giovedì 18 aprile il Pierre Mauroy ospita la partita valida per il ritorno dei quarti in Conference League 2023-2024. Il sorteggio ha messo di fronte due forti candidate alla vittoria finale; in particolare l’Aston Villa, che ha in panchina un signore come Unai Emery capace di sollevare per quattro volte l’Europa League, unico a riuscirci, e che ha portato la squadra di Birmingham ad un passo dalla qualificazione in Champions League dopo averla presa in zona retrocessione.

Il pronostico direbbe Aston Villa, ma una settimana fa il Lille è riuscito a segnare un gol fondamentale per le sue speranze: è finita 2-1 e ora, davanti al loro pubblico, i francesi avranno grandi possibilità di superare un ostacolo tostissimo e proseguire la loro corsa verso la semifinale di Conference League. Vedremo come andranno le cose, nel frattempo come sempre dobbiamo fare la nostra valutazione sulle potenziali scelte da parte dei due allenatori e dunque prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Lille Aston Villa.

LILLE ASTON VILLA: QUOTE E PRONOSTICO

Per approfondire le informazioni sulle probabili formazioni di Lille Aston Villa è giusto ora parlare delle quote che l’agenzia Snai ha proposto sul ritorno dei quarti di Conference League. C’è grande equilibrio, ma comunque i francesi sono favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 2,40 volte la somma messa sul tavolo, comunque vicino il valore riservato al segno 2 per l’affermazione dell’Aston Villa perché parliamo di 2,90 volte l’importo che avrete scelto di investire. L’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote con questo bookmaker un guadagno corrispondente a 3,30 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI LILLE ASTON VILLA

LE MOSSE DI FONSECA

Sulla panchina francese c’è Paulo Fonseca, per due anni allenatore della Roma: il portoghese per Lille Aston Villa conferma il 4-2-3-1 e presubilmente parecchie delle scelte operate una settimana fa, se non tutte. In porta ci sarà Chevalier, poi coppia centrale in difesa con Bafodé Diakité, autore del gol della speranza, e Yoro con Tiago Santos schierato da terzino destro e Ismaily che andrà invece a giocare sull’altro versante. Nel settore di mezzo ecco la cerniera composta da Bentaleb e Benjamin André, che non dovrebbero avere troppi rivali se non in Bouaddi; sulla trequarti un possibile cambiamento rispetto al Villa Park riguarda il giocatore in posizione centrale, qui infatti Yazici, Cabella e Angel Gomes (che però è in forte dubbio) insidiano la maglia di Haraldsson ma attenzione anche a Zhegrova, che potrebbe lasciare il suo posto sulla destra. Così a sinistra, dove Gabriel Gudmundsson rappresenta una scelta difensiva: il Lille dovrà spingere e allora buona parte della trequarti potrebbe cambiare, il centravanti invece sarà Jonathan David senza alcuna discussione.

LE SCELTE DI EMERY

Modulo speculare e certezze granitiche per Emery verso Lille Aston Villa: la sua squadra arriva dalla vittoria sul campo dell’Arsenal che potrebbe anche determinare la corsa alla Premier League. Rispetto al blitz dell’Emirates non dovrebbe cambiare molto: a protezione del campione del mondo Emiliano Martinez restano favoriti Pau Torres, uomo di fiducia dell’allenatore, e Diego Carlos rispetto al veterano Lenglet, lo stesso discorso va fatto sulla corsia sinistra dove Digne è in vantaggio su Alex Moreno, a destra non è in discussione la maglia di Konsa. Quello che potrebbe cambiare invece è il reparto di mezzo: capitan McGinn è presente, ma torna Douglas Luiz che domenica era squalificato e allora verosimilmente alzerà la sua posizione Tielemans, che può andare agilmente a giocare sulla trequarti anche in posizione esterna. Il belga comunque dovrebbe essere il centrale, con Bailey nuovamente titolare a sinistra: solo panchina allora per Zaniolo, che era invece in campo dal primo minuto contro l’Arsenal. A destra Moussa Diaby, davanti ovviamente Ollie Watkins, in doppia cifra per gol (19) e assist in campionato e autore di 4 reti in Conference League.

PROBABILI FORMAZIONI LILLE ASTON VILLA: IL TABELLINO

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Tiago Santos, B. Diakité, Yoro, Ismaily; Bentaleb, André; Zhegrova, Cabella, Yazici; David. Allenatore: Paulo Fonseca

ASTON VILLA (4-2-3-1): E. Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; McGinn, Douglas Luiz; M. Diaby, Tielemans, Bailey; Watkins. Allenatore: Unai Emery











