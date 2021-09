Diretta/ Wolfsburg Siviglia streaming video tv: primo acuto? (Champions League)

DIRETTA WOLFSBURG SIVIGLIA: PARTITA EQUILIBRATA!

Wolfsburg Siviglia, in diretta mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 21.00 presso l’Old Trafford di Manchester, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Entrambe le formazioni sono in cerca del primo acuto in Champions in un girone che appare più equilibrato che mai. Si è partiti infatti con due pareggi, l’1-1 del Siviglia contro un Salisburgo che aveva potuto calciare tre rigori nel primo tempo, sbagliandone due, e il pari senza reti del Wolfsburg, messo sotto a lungo dai francesi del Lille anche a causa dell’espulsione di Brooks a metà secondo tempo, il che ha reso il punto conquistato prezioso per i tedeschi.

Nei rispettivi campionati le due squadre stanno attraversando momenti piuttosto differenti tra loro. Il Wolfsburg è caduto sul campo dell’Hoffenheim dopo un pari in casa contro l’Eintracht Francoforte e risulta staccato di 3 punti da una vetta che due giornate prima era a portata di mano in Bundesliga. E’ invece reduce da due vittorie consecutive nella Liga il Siviglia, che ha sfruttato il doppio impegno casalingo previsto dal calendario battendo prima il Siviglia e poi l’Espanyol, conquistando così il terzo posto alle spalle di Real Madrid e Real Sociedad.

DIRETTA WOLFSBURG SIVIGLIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Wolfsburg Siviglia sarà garantita dalla televisione satellitare: appuntamento su Sky Sport (è necessario l’abbonamento al pacchetto Calcio), e ovviamente possibilità di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. La partita di Champions League, grande novità della stagione, sarà poi anche su Infinity +: broadcaster di Mediaset al quale, anche qui, sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI WOLFSBURG SIVIGLIA

Le probabili formazioni della diretta Wolfsburg Siviglia, match che andrà in scena alla Volkswagen Arena di Wolfsburg. Per il Wolfsburg, Mark Van Bommel schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Casteels; Mbabu, Lacroix, Bornauw, Roussillon; Guilavogui, Arnold; Baku, Philipp, Lukebakio; Weghorst. Risponderà il Siviglia allenato da Julen Lopetegui con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán, Delaney, Gómez; Lamela, Mir, Ocampos.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla Volkswagen Arena di Wolfsburg, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Wolfsburg con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Siviglia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.



