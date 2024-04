Diretta Milano Marathon 2024/ Streaming video tv: chi sarà il vincitore? (oggi domenica 7 aprile)

La diretta della Milano Marathon 2024 ci terrà compagnia stamattina, domenica 7 aprile, con partenza fissata alle ore 8.30 in Piazza Duomo, dove sarà collocato anche l’arrivo. Appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di atletica, naturalmente come sempre con una doppia valenza: c’è l’evento agonistico ai massimi livelli, la Milano Marathon 2023 per i professionisti offre un percorso molto veloce per cui la caccia della vittoria si unirà a quella di un tempo da ricordare, poi ci sono tutti gli amatori, che sfideranno la sorte sui 42,195 km o almeno parteciperanno alle staffette di beneficienza che consentono a più corridori di suddividersi il percorso.

Nella scorsa edizione della Milano Marathon i vincitori erano stati l’ugandese Andrew Rotich Kwemoi tra gli uomini e in campo femminile Sharon Jemutai Cherop per il Kenya, mentre i tempi più veloci restano quelli dell’edizione 2021, quando in campo maschile si era arrivati fino a 2h03’55” per il vincitore, il keniano Reuben Kiprop Kipyego, mentre l’etiope Hiwot Gebrekidan aveva fissato il limite femminile a 2h19’35”. Sperando che pure gli italiani possano essere protagonisti, scopriamo adesso tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta della Milano Marathon 2024.

DIRETTA MILANO MARATHON 2024 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv della Milano Marathon 2024 sarà garantita su Sky Sport Arena, canale numero 204 della televisione satellitare, visibile anche in diretta streaming video per gli abbonati su Sky Go e Now TV, con la telecronaca di Nicola Roggero e il commento tecnico di Lucilla Andreucci e Stefano Baldini.

DIRETTA MILANO MARATHON 2024: PERCORSO

La diretta della Milano Marathon 2024 sarà caratterizzata da un percorso molto veloce, anche se dobbiamo annotare alcune differenze significative: infatti, la partenza e l’arrivo saranno entrambi in Piazza Duomo, mentre l’anno scorso erano in Corso Venezia. Il palcoscenico sarà quindi ancora più affascinante, anche se globalmente i cambiamenti non saranno così significativi, perché anche quest’anno il percorso della Milano Marathon 2024 porterà i corridori verso la zona Ovest di Milano, con passaggi accanto all’Ippodromo e allo Stadio di San Siro e al Parco di Trento, ma molto spazio sarà concesso anche alle zone più celebri del centro di Milano, con passaggi tra l’altro in Porta Venezia, davanti al Teatro alla Scala, al Castello Sforzesco e all’Arco della Pace, oltre che in zone simbolo della “nuova” Milano, come ad esempio City Life.

Tra gli eventi collaterali, già ieri si è svolta la cosiddetta Family Run, mentre naturalmente sarà contestuale alla Milano Marathon 2024 la possibilità di suddividere il percorso di 42,195 km come se fosse una staffetta, in quattro frazioni di lunghezza compresa tra i 6,5 e i 13 km ciascuna, di modo che all’interno di ogni formazione ci sia la possibilità di far correre di più chi sia maggiormente allenato. Per questa particolare iniziativa, denominata ufficialmente UniCredit Relay Marathon, siamo giunti ormai alla dodicesima edizione.











