DIRETTA NADIA BATTOCLETTI, 10000 METRI DONNE STREAMING: PER EMOZIONARCI ANCORA, OLIMPIADI PARIGI 2024 (OGGI 9 AGOSTO)

Un anno da favola per l’atleta trentina, la diretta Nadia Battocletti dei 10000 metri femminili alle Olimpiadi Parigi 2024 ci aspetta alle ore 20.57 di stasera, venerdì 9 agosto, naturalmente dallo Stade de France di Saint Denis. A giugno c’era stata la meravigliosa doppietta d’oro 5000-10000 metri agli Europei di Roma, già impresa decisamente notevole, poi ecco un meraviglioso quarto posto pochi giorni fa nei 5000 metri, anche se poi il caso della squalifica comminata e poi tolta alla keniana Faith Kipyegon le aveva fatto cullare per qualche ora il sogno addirittura di una medaglia di bronzo.

Tuttavia quella fu la dimostrazione che Nadia Battocletti può essere competitiva ai massimi livelli anche contro le atlete di tutto il mondo, in particolare le africane, il che non è mai scontato nelle distanze più lunghe dell’atletica leggera. La concorrenza naturalmente è molto folta e salire sul podio sarà missione ai limiti del proibitivo, ma la trentina con il suo stile dentro e fuori dalla pista ha già conquistato tutti e allora non vediamo l’ora di seguirla ancora una volta in azione nella diretta Nadia Battocletti dei 10000 metri femminili alle Olimpiadi Parigi 2024…

NADIA BATTOCLETTI, 10000 METRI DONNE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Nadia Battocletti sui 10000 metri avrà certamente spazio in chiaro, in particolare su Rai Due essendo nella sessione serale di atletica leggera (in alternativa c’è Rai Sport), mentre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport. Doppia scelta anche per la diretta streaming video: sito e app di Rai Play sono gratis per tutti, mentre gli abbonati avranno copertura totale sulla piattaforma Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY NADIA BATTOCLETTI OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA NADIA BATTOCLETTI, 10000 METRI DONNE: RISULTATI E CONTESTO

Per presentare ancora più nel dettaglio la diretta Nadia Battocletti dei 10000 metri femminili alle Olimpiadi Parigi 2024, potremmo ripartire dal tempo di 30’51”32, il record italiano fatto stabilire dall’atleta trentina in occasione della già citata medaglia d’oro sulla distanza più lunga in pista ai recenti Europei di Roma. Tra le grandi rivali di questa sera cominciamo da chi fu assente allo stadio Olimpico, cioè Sifan Hassan, l’olandese di origini etiopi che resta il punto di riferimento tra le fondiste del Vecchio Continente.

C’è poi naturalmente un lungo elenco di africane, a cominciare dall’etiope Gudaf Tsegay, la quale merita una citazione particolare perché si presenta alle Olimpiadi Parigi 2024 con il primo posto nel ranking mondiale di World Athletics sulla distanza. Insomma, possiamo citare la trentina come una possibile outsider di lusso, che ha dimostrato di avere una eccellente condizione psico-fisica e che potrebbe farci divertire parecchio anche stasera in occasione della diretta Nadia Battocletti dei 10000 metri femminili.