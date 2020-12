Diretta/ Young Boys Cluj (Europa League) streaming tv: si gioca il secondo posto

DIRETTA YOUNG BOYS CLUJ: SVIZZERI FAVORITI!

Young Boys Cluj, in diretta dallo Stadion Wankdorf di Berna, in programma giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 18.55, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2020/21. Nel girone della Roma, già prima e qualificata matematicamente, sarà questa la sfida decisiva per il secondo posto e per prendersi l’altra piazza a disposizione nel tabellone della fase ad eliminazione diretta. Svizzeri con il conforto di avere due risultati su tre a disposizione, essendo al momento secondi nel raggruppamento con 7 punti, contro i 5 dei romeni. In Svizzera lo Young Boys ha espugnato il campo del Lucerna in campionato, restando a +5 su Lugano e Basilea in prima posizione. Il Cluj ha vinto in trasferta a Iasi ma in Romania al momento è solo terzo, dietro FCSB e Universitatea Craiova: la squadra di Petrescu nello scorso turno ha perso una grande chance, pareggiando contro il fanalino di coda CSKA Sofia, e ora la qualificazione ai sedicesimi è appesa a un filo.

DIRETTA YOUNG BOYS CLUJ IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Young Boys Cluj sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Europa League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS CLUJ

Le probabili formazioni di Young Boys Cluj, sfida che andrà in scena presso lo Stadion Wankdorf di Berna. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Seoane con un 4-4-2:Von Ballmoos; Hefti, Zesiger, Lefort, Garcia; Sulejmani, Rieder, Aebischer, Moumi Ngamaleu; Nsame, Elia. Gli ospiti guidati in panchina da Dan Petrescu schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Balgradean; Susic, Manea, Burca, Camora; Itu, Djokovic; Rondon, Paun, Pereira; Debeljuh.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Europa League tra Young Boys e Cluj queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.50, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 4.25 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 6.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA