DIRETTA YOUNG BOYS STELLA ROSSA, SCONTRO DI SPERANZA

La UEFA Champions League 2024/25 si avvicina alla sua conclusione anche per lo Young Boys e la Stella Rossa Belgrado, due delle nove squadre ormai matematicamente eliminate e che si affronteranno mercoledì alle ore 21 nella diretta Young Boys Stella Rossa. Con ben poco in gioco, la sfida tra le due squadre potrebbe sembrare priva di significato, ma rappresenta comunque un’opportunità per entrambe di chiudere con dignità una campagna europea deludente. Giorgio Contini, che è stato ingaggiato a dicembre per guidare gli svizzeri verso il successo in Super League, dopo la sconfitta 1-0 contro il Celtic, ha parlato di questa partita come di un’opportunità per raccogliere “spunti per la strada da seguire”, cercando di segnare finalmente il primo gol del 2025.

Dall’altra parte la Stella Rossa cercherà di riscattare la sua difficile campagna in trasferta, dove ha subito tre sconfitte su tre, rischiando di diventare il primo club nella storia a collezionare 14 sconfitte consecutive in UCL.

DIRETTA YOUNG BOYS STELLA ROSSA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Gli amanti della Champions League, non rimarranno delusi neppure stasera perché con Sky Sport potranno vedere anche la diretta Young Boys Stella Rossa in TV, sul divano del salotto, oppure sul telefonino o Pc grazie alla diretta streaming video di Sky go.

YOUNG BOYS STELLA ROSSA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Young Boys Stella Rossa. Lo Young Boys schiererà un 4-2-3-1 con Keller in porta e una linea difensiva composta da Athekame, Camara, Benito e Hadjam. Niasse e Lakomy faranno da schermo davanti alla difesa, mentre Males, Ugrinic e Monteiro supporteranno l’unico attaccante Ganvoula.

La Stella Rossa risponderà con un modulo speculare. Glazer sarà il portiere, con Mimovic, Djiga, Spajic e Seol Young-Woo a comporre la linea difensiva. Krunic ed Elsnik saranno i mediani, mentre Katompa Mvumba, Ivanic e Radonjic completeranno il reparto offensivo a sostegno del centravanti Ndiaye.

DIRETTA YOUNG BOYS STELLA ROSSA, LE QUOTE

Secondo i siti di scommesse la diretta Young Boys Stella Rossa si prospetta una sfida equilibratissima. Infatti la vittoria di entrambe le squadre è quotata a circa 2.50, lasciando intravedere l’indecisione da parte dei bookmaker. Poco più alta la quota riguardante il pareggio, data a circa 3.65.