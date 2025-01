VIDEO YOUNG BOYS STELLA ROSSA: LA SINTESI

Video Young Boys Stella Rossa che chiude il cammino delle due formazioni in Champions League. Si conclude con una vittoria in trasferta per i serbi con la rete decisiva di Kanga, entrato dalla panchina, con un gran tiro dalla distanza. Dall’altra parte la squadra svizzera ha concluso con un’ulteriore sconfitta la fase campionato di Champions League. Gli uomini di Contini si sono arresi 0-1 alla Stella Rossa chiudendo all’ultimo posto in classifica insieme allo Slovan Bratislava. Un cammino in Champions League da dimenticare per le due formazioni.

Video Sturm Graz Lipsia (1-0)/ Gol e highlights: Malic decisivo (Champions, 29 gennaio 2025)

Primo tempo con poche emozioni con solamente Ivanic ad impegnare il portiere Keller in più di un’occasione. Dall’altra parte si calcia poco dalle parti difese da Gutesa se non nel finale con azioni solitarie di Monteiro e Virginius che vanno vicini alla rete. Poche emozioni fino alla rete di Kanga. Nel finale lo Young Boys si riversa in avanti per tentare delle scorribande offensive ma nulla da fare. Vittoria per lo Stella Rossa che però serve solamente al morale vista l’eliminazione dalla Champions League, la prima con il nuovo format.

Video Brest Real Madrid (0-3)/ Gol e highlights: doppietta di Rodrygo! (Champions League, 29 gennaio 2025)

VIDEO YOUNG BOYS STELLA ROSSA: GOL E HIGHLIGHTS