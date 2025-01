VIDEO CELTIC YOUNG BOYS, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Celtic Park di Glasgow il Celtic sorride vincendo nel finale per 1 a 0 contro lo Young Boys non senza faticare. Nel primo tempo i biancoverdi cominciano a vedersi annullare una serie di reti siglate da Furuhashi a partire dal 7′, in questo caso per una posizione di fuorigioco.

Video PSG Manchester City (4-2)/ Gol e highlights: la ribalta Joao Neves! (Champions League, 22 gennaio 2025)

Il suo compagno Hatate viene ben fermato da Keller al 26′ e viene annullato un gol di nuovo a Furuhashi per un intervento irregolare segnalato dal VAR al 31′ e la storia si ripete, in questo caso per un altro fuorigioco, pure al 34′. Gli scozzesi si mettono quindi le mani nei capelli quando Engels si fa parare da Keller al 41′ un calcio di rigore concesso per un fallo fischiato a Males.

Video Real Madrid Salisburgo (5-1)/ Gol e highlights: Vinicius ne fa due! (Champions League, 22 gennaio 2025)

Nel secondo tempo il portiere Keller continua a tenere in vita i suoi disinnescando Engels pure al 49′ così come Maeda al 54′ rischiando però sul fronte opposto quando Trusty coglie la traversa tramite un impreciso colpo di testa. Nel finale anche l’estremo difensore Schmeichel si rivela decisivo sull’iniziativa di Males del 63′ ed il vantaggio per gli uomini di Rodgers arriva all’86’ con l’autorete sfortunata di Benito. Il Celtic rimane inoltre in inferiorità numerica dall’89’ per l’espulsione suggerita dal VAR di Maeda e nel recupero Itten non sfrutta una chance per pareggiare al 90’+6′.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA/ Il PSG rimonta il City! Diretta gol live score (22 gennaio 2025)

VIDEO CELTIC YOUNG BOYS: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS