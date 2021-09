DIRETTA/ Zenit Malmo video streaming tv: l’arbitro è il greco Tasos Sidiropoulos

DIRETTA ZENIT MALMO: L’ARBITRO

Per la diretta di Zenit Malmoe questa sera è stato selezionato l’arbitro greco Tasos Sidiropoulos, che pure in questo match di Champions League sarà accompagnato anche dagli assistenti Kostaras e Dimitriadis, con Papadopoulos come quarto uomo. Volendo conoscere meglio il primo direttore di gara, scopriamo subito che questo in questa stagione ha già messo da parte ben 4 direzioni di cui ben due per i tornei di qualificazioni alle manifestazioni per club della UEFA: il greco fin qui ha dunque deciso, nel complesso di 24 ammonizioni, due espulsioni e un solo calcio di rigore.

Ampliando il quadro, possiamo anche ricordare che Sidiropoulos in carriera ha collezionato un solo precedente con lo Zenit, registrato in occasione dell’Europa league 2016-17, quando i russi vinsero contro l’Anderlecht: uno solo anche il testa a testa tra l’arbitro e il Malmoe, occorso nella Champions League 2015-16, nella sfida tra gli svedesi e lo Shakhtar. (agg Michela Colombo)

DIRETTA ZENIT MALMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Zenit Malmo sarà garantita dalla televisione satellitare: appuntamento su Sky Sport (è necessario l’abbonamento al pacchetto Calcio), e ovviamente possibilità di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. La partita di Champions League, grande novità della stagione, sarà poi anche su Infinity +: broadcaster di Mediaset al quale, anche qui, sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento.

ZENIT MALMO: PER SMUOVERE LA CLASSIFICA

Zenit Malmo, in diretta mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 18.45 presso la Gazprom Arena di San Pietroburgo, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Match che potrebbe già essere dirimente per il terzo posto in classifica, visto che Juventus e Chelsea con le vittorie all’ultima giornata si sono già proposte per la testa del girone. Il Malmo è stato sconfitto con un netto 0-3 dai bianconeri di Max Allegri, ma la squadra è uscita comunque tra gli applausi del pubblico svedese, che vive come un grande traguardo la partecipazione alla fase a gironi di Champions League.

Dall’altra parte lo Zenit ha dato filo da torcere ai campioni d’Europa in carica del Chelsea, tenendo sul filo la formazione inglese che è riuscita ad imporsi solo di misura. Lo Zenit sta vivendo un ottimo momento anche nel campionato russo, con due vittorie consecutive contro Kazan e Samara che hanno lanciato in fuga in testa alla classifica la squadra, a +4 sulla Dinamo Mosca. Il Malmo mantiene il secondo posto nel campionato svedese dopo il 5-1 all’Orebro, in coabitazione con l’AIK Solna e a -3 dal Djurgarden capolista.

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT MALMO

Le probabili formazioni della diretta Zenit Malmo, match che andrà in scena alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. Per lo Zenit, Sergej Semak schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kritsyuk; Chistiakov, Barrios, Rakits’kyy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Douglas Santos; Claudinho, Dzyuba, Malcom. Risponderà il Malmo allenata da John Dahl Tomasson con un 4-4-1-1 così schierato dal primo minuto: Dahlin; Larsson, Ahmedhodzic, L Nielsen, Olsson; Berget, Innocent, Christiansen, Rakip; Birmančević; Čolak

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dello Zenit con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.30, mentre l’eventuale successo del Malmo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.



