Diretta Ziraat Bankasi Milano/ Streaming video tv, Power volley per la coppa (volley)

Ziraat Bankası Milano, diretta dagli arbitri Georgiev e Aliyev, è la partita di volley maschile in programma oggi, mercoledì 24 marzo 2021 ad Ankara: fischio d’inizio fissato per le ore 16.00, secondo il fuso orario italiano. Ci siamo: questo pomeriggio la formazione di Coach Piazza si gioca il primo trofeo della storia della Power Volley: con la diretta Ziraat Bankasi Milano, si disputa il match di ritorno della finale della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione per club del continente e chiaramente i lombardi sono impazienti di scendere in campo per fare l’impresa. Piano e compagni, che solo pochi giorni fa hanno scontato la delusione dell’eliminazione nella corsa play off della Serie A1, sono pronti a scendere in campo in terra turca: si riparte dal successo strappato nel capoluogo meneghino per 3-2. Ci attendiamo davvero di tutto oggi pomeriggio.

Ricordiamo agli appassionati che non è prevista una diretta tv della finale di ritorno della Challenge Cup 2021 di volley maschile tra Ziraat Bankasi e Milani: l’incontro previsto alle ore 16.00, secondo il fuso orario italiano, sarà però visibile in diretta streaming video gratuita sul portale sportmediaset.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO

Siamo davvero impazienti di dare spazio alla diretta tra Milano e Ziraat Bankasi, finale di ritorno della Challenge Cup di volley maschile, ma certo nella trepidante attesa è opportuno andare a ricordare che cosa era succedo all’Allianz Cloud solo settimana scorsa, per la sfida di andata. Come abbiamo accennato prima, oggi i ragazzi di Coach Piazza, per conquistare il primo trofeo nella storia della Power Volley, ripartono dal successo strappato al tie break, solo pochi giorni fa. Per i lombardi fu un incontro davvero complicato contro i turchi, guidati da Giampaolo Medei (ex Lube, Modena e Latina), durato oltre le due ore, dove pure, abbiamo assistito a una prova tutta cuore da parte dei meneghini. Al via è subito gran slancio dello Ziraat Bankasi, a cui Milano prova a rispondere: si gioca sul filo di lana nel primo set, concluso poi per 25-22 per gli ospiti. Nel secondo parziale è monologo azzurro all’avvio: lo Ziraat rimane in partita, ma con Kozamernik e Urnaut Milano vola sul 25-19. Nel terzo set è grande equilibrio in avvio, ma i turchi hanno oggi uno sprint un più e chiudono per 25-18: sta dunque ai lombardi riaprire la serie nel parziale successivo, vinto per 25-18 con gran prestazione di Maar e Sbertoli. La finale di andata si decide dunque solo al tie break, dove la squadra di Piazza, pur ben stanca dà davvero tutto: alla fine sono i lombardi a vincere per 15-9. E ora tocca a Milano vincere anche questa finale di ritorno e portare sotto l’ombra del Duomo la coppa.

