Diretta Perugia Milano/ Streaming video Rai: la decisiva gara-3 (volley)

DIRETTA PERUGIA MILANO: LA PARTITA CLOU!

Perugia Milano, diretta dagli arbitri Andrea Puecher e Daniele Rapisarda presso il Pala Barton del capoluogo umbro, è gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Superlega di volley maschile: appuntamento alle ore 18.00 di oggi, domenica 21 marzo 2021, per questa decisiva partita, dal momento che i quarti del massimo campionato di pallavolo sono appunto al meglio delle tre partite. Basterebbe questo per illustrare l’importanza della diretta di Perugia Milano: chi vince tra Sir Safety Conad Perugia e Allianz Milano va in semifinale, per la squadra sconfitta invece il campionato finirà stasera. Dobbiamo dire che per Perugia si tratterebbe di un flop: la Sir Safety infatti ha vinto la stagione regolare ed è stata opposto a Milano che aveva invece chiuso all’ottavo posto, ma in gara-1 è arrivato il clamoroso colpaccio meneghino in Umbria che ha mescolato le carte di questa serie. Perugia è andata poi a vincere gara-2 a Milano raddrizzando la situazione e ora ha il match point in casa: tutto andrà come logica vorrebbe oppure l’Allianz Milano saprà completare l’impresa?

DIRETTA/ Monza Vibo Valentia (risultato finale 3-2) video: brianzoli in semifinale

DIRETTA PERUGIA MILANO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Milano sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana. Di conseguenza, sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video, fornita tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA/ Trento Perugia (risultato finale 3-0) video streaming tv: Itas a valanga

DIRETTA PERUGIA MILANO: IL CONTESTO

Abbiamo già tratteggiato il contesto della diretta di Perugia Milano: la sorpresa con il colpaccio lombardo in gara-1, poi in gara-2 Perugia che riporta in equilibrio la serie ma dopo ulteriori rischi (Milano aveva vinto il primo set) e allora adesso è meglio non sbilanciarsi troppo sull’esito di questa partita che completerà una serie ben più incerta e combattuta di quanto normalmente succede fra la prima e l’ottava della stagione regolare. Potrebbe incidere anche il fattore Coppe europee: in settimana l’Allianz Milano ha giocato l’andata della finale di Challenge Cup contro i turchi dell’Ankara, mentre Perugia è impegnata pure nella semifinale derby di Champions League contro Trento. In questo senso non ci sono buone notizie per gli umbri, che hanno perso per 3-0 la partita d’andata a Trento giovedì, dunque dovranno raddrizzare una situazione assai complicata al ritorno, ma prima naturalmente devono pensare al campionato. Milano invece ha vinto (sia pure al tie-break) l’andata contro il Ziraat Bankasi, ma soprattutto non ha nulla da perdere: eliminare Perugia sarebbe un’impresa clamorosa, ne sarà capace?

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Zenit Kazan Zaksa (risultato finale 2-3): clamorosa rimonta dei polacchi!

© RIPRODUZIONE RISERVATA