Diretta Milano Ziraat Bankasi / Streaming video tv: finale andata Challenge cup!

Milano Ziraat Bankasi, diretta dagli arbitri Maciejewiski e Cinatl, è la partita di volley maschile in programma oggi, mercoledi 17 marzo 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 19.00. Tra le mura dell’Allianz Cloud di Milano si accende questa sera il match di andata per la finale di Challenge cup, terza competizione per club della Federazione europea e con la diretta tra Milano e Ziraat Bankasi siamo sicuri di vivere presto un match eccezionale. La formazione di Coach Piazza ha infatti l’opportunità di mettere già stasera una seria ipoteca su quella che è la terza coppa del continente: se pure questa verrà assegnata solo nel match di ritorno, previsto in Turchia la possiamo settimana, è ben evidente che vincere oggi con un netto 3-0, spianerebbe la strada alla Power Volley, all’inseguimento di quella che potrebbe essere la prima coppa nella storia della società meneghina. Matteo Piano e i suoi non possono farsela sfuggire.

Ricordiamo agli appassionati che non è prevista una diretta tv della finale di andata della Challenge Cup 2021 di volley maschile tra Milano e Ziraat Bankasi: l'incontro previsto alle ore 19.00 sarà però visibile in diretta streaming video gratuita sul portale sportmediaset.it.

DIRETTA MILANO ZIRAAT BANKASI: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Milano e Ziraat Bankasi, pure ci pare doveroso dar un miglior contesto al match di andata della finale di Challenge Cup, ricordando come le due squadre sono riuscite ad arrivate fino a qui. Partendo dalla formazione meneghina dobbiamo ricordare per i ragazzi di Piazza un percorso lineare e ricco di soddisfazioni. Entrati nel tabellone della Challenge cup ai sedicesimi di finale, i biancoblu sono riusciti subito a superare con un netto 3-0 imposto sia nel turno di andata che al ritorno i lettoni del Jekabpils. Di fila Milano è riuscita a battere il Calcit Kaminik e la Dinamo Bucuresti, sempre con un risultato importante: in semifinale invece i meneghini hanno avuto la meglio contro i turchi dell’Halkbank, a cui pure in match di andata e ritorno hanno concesso appena un solo parziale. Cammino importante ma più accidentato anche per lo Ziraat Bankasi che, a partire dai sedicesimi di finale della Challenge Cup ha superato l’AJF Bastardo e l’Omonia, pur lasciando per strada non pochi parziali. Ai quarti di finale i turchi hanno poi superato il Parnu (che si è ritirato dalla competizione) e in semifinale hanno fatto ben fatica a strappare il pass che vale la finale di oggi contro il Praga: solo il golden set ha favorito la squadra di Medei, che dunque non si approccia alla gara di oggi con un gran trend alle spalle. Pure quella di oggi rimane finale apertissima.

