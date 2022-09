DIRETTA/ Zurigo Arsenal streaming video tv: Gunners favoriti (Europa League)

DIRETTA ZURIGO ARSENAL: SVIZZERI PERICOLOSI…

Zurigo Arsenal, in diretta giovedì 8 settembre 2022 alle ore 18.45 presso il Kybunpark di San Gallo sarà una sfida valida per la 1^ giornata della fase a gironi di Europa League. Gunners favoriti in un girone che li vede in pole position per la conquista del primo posto, insidiati anche da PSV Eindhoven e Bodo/Glimt che completano il raggruppamento. Nella Premier League inglese la squadra allenata da Arteta è partita a razzo con 5 vittorie consecutive ma nello scorso weekend ha dovuto subire la prima battuta d’arresto all’Old Trafford contro il Manchester United.

Lo Zurigo è approdato alla fase a gironi di Europa League uscendo contro il Qarabag dai preliminari di Champions, per poi eliminare Linfield e Hearts of Midlothian nei preliminari di questa competizione. Svizzeri reduci da due sconfitte consecutive, per giunta entrambe interne, contro Basilea e Lugano nella Super League elvetica e ultimi in classifica dopo 7 partite, con soli 2 punti ottenuti, appaiati al Winterthur.

ZURIGO ARSENAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Zurigo Arsenal sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Zurigo Arsenal, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI ZURIGO ARSENAL

Le probabili formazioni della diretta Zurigo Arsenal, match che andrà in scena al Kybunpark di San Gallo. Per lo Zurigo, Christian Ilzer schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Brecher; Omeragic, Kryeziu, Mets; Selnaes; Boranijasevic, Dzemaili, Avdijaj, Guerrero, Rohner, Tosin. Risponderà l’Arsenal allenato da Mikel Arteta con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Turner, Cedric, Marquinhos, Tomiyasu, Tierney, Xhaka, Vieira, Saka, Smith Rowe, Martinelli, Nketiah.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Zurigo Arsenal, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria dello Zurigo con il segno 1 viene proposta a una quota di 9.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.75, mentre l’eventuale successo dell’Arsenal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.30.











