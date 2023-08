Diritti tv 2024/ Sky, DAZN, Amazon Prime: dove vedere Serie A e Champions League nella nuova stagione

DIRITTI TV 2024: ECCO DOVE VEDERE LA SERIE A

Sta per iniziare una nuova stagione di calcio, e dunque è il momento di parlare di diritti tv: tantissimi abbonati sono curiosi di scoprire dove potranno seguire il calcio in televisione. Partiamo allora dalla Serie A, che non varia rispetto alle ultime stagioni: ancora una volta tutto il massimo campionato è disponibile su DAZN, il cui pacchetto base comprende anche Serie B, Liga, Europa League, Conference League e le due coppe inglesi (FA Cup e Carabao Cup) oltre al calcio femminile. L’abbonamento standard costa 299 euro l’anno e 40,99 euro al mese, che scendono a 30,99 in caso di rateizzazione in 12 mensilità. Va ricordato che DAZN consente la registrazione di sei dispositivi totali, ma in contemporanea se ne possono utilizzare due.

La novità è rappresentata da Zona Dazn, che dal 9 agosto ha traslocato su Tivùsat; il costo per questo abbonamento è di 7,50 euro al mese per i nuovi clienti. Naturalmente per quanto riguarda la Serie A bisogna anche parlare di Sky, che continuerà a fornire tre partite a giornata ai propri abbonati che le potranno seguire con il pacchetto Sky Tv+Sky Calcio: 14,90 euro comprendendo anche Sky Q, questa l’offerta valida fino al 3 settembre. Infine, la diretta streaming video della Serie A viene garantita, integralmente, ancora una volta da Now Tv con abbonamento al costo di 7,99 euro con vincolo di almeno sei mesi, altrimenti 9,99 per il primo mese e poi 14,99 euro senza vincoli; a questo si aggiunge TimVision, a 24,99 euro sino al termine dell’anno 2023 per poi aumentare a 29,99 euro.

DOVE VEDERE LA CHAMPIONS LEAGUE?

Non solo Serie A ovviamente: per quanto riguarda i diritti tv abbiamo parlato già delle coppe europee, ma manca la Champions League che è la più prestigiosa. Dove seguirla? La risposta è semplice: l’abbonamento Sky di cui abbiamo parlato poc’anzi copre 121 delle 137 partite che comporranno la fase finale del torneo (cioè dalla fase a gironi alla finale) e qui saranno comprese anche le partite di Europa League e Conference League oltre ad altri contenuti sportivi come Formula 1 e MotoGp, il grande tennis (gli Atp Masters 1000 e non solo, lo Slam di Wimbledon), la NBA. Il costo per 18 mesi è di 30,90 euro che diventano poi 45 in caso di prolungamento.

Come l’anno scorso poi la Champions League potrà essere seguita anche su Mediaset Infinity +, anche in questo caso 121 gare totali: l’abbonamento annuale ha un prezzo di 69 euro, per sei mesi siamo a 39 mentre arriviamo a 7,99 euro al mese senza vincoli di permanenza. Infine chiaramente c’è l’opzione Amazon Prime, perché le 16 partite restanti di Champions League verranno trasmesse da questo portale: è di 49,99 euro l’anno il costo dell’abbonamento, ricordando che nel pacchetto è compresa anche la Supercoppa Europea (che va in scena giusto questa sera) e che i primi 30 giorni sono di prova, dunque non prevedono costi. Questo il dettaglio dei diritti tv per il grande calcio nella stagione 2023-2024…











