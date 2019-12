Diriyah Cup 2019, Fognini in semifinale/ Tennis, battuto Isner nel torneo esibizione

Fabio Fognini è in semifinale alla Diriyah Cup 2019: il torneo di tennis rappresenta una novità nel panorama internazionale e, come principale motivo di interesse, c’è il fatto che venga disputato in Arabia Saudita. Mai prima d’ora si era giocato in questo Paese, sempre controverso, ma in questo periodo l’arena che ospita i match è salita alla ribalta per aver fatto da cornice al match tra Joshua e Ruiz. Anzitutto allora diciamo che Fognini ha battuto il gigante statunitense John Isner, con il risultato di 7-6 6-4: accede dunque al tabellone delle semifinali e incrocerà il vincente del match tra Stan Wawrinka e Gael Monfils che sono forse i nomi di maggiore richiamo in un torneo che offre 3 milioni di dollari come montepremi. Anche Isner però tornerà in campo domani: se la vedrà infatti con il perdente della sfida appena citata, perchè la Diriyah Cup prevede anche un tabellone di consolazione con tanto di vincitore. Un altro spunto interessante per parlare di questo torneo è la recente ufficializzazione di Corrado Barazzutti come capo allenatore del tennista sanremese: i due hanno lavorato insieme per anni in Coppa Davis ma ora l’ex tennista si metterà a disposizione di Fabio.

DIRIYAH CUP 2019: FOGNINI IN SEMIFINALE

Dunque venerdì vedremo all’opera Fabio Fognini nella semifinale della Diriyah Cup 2019: va detto che questo torneo è uno dei tanti di esibizione che riempiono il calendario della “off season” del tennis. L’anno si è ufficialmente concluso con le finali della Coppa Davis a Madrid (vinte dai padroni di casa della Spagna), e il mese di dicembre è dedicato a questi appuntamenti che non valgono nulla in termini di classifica o anche solo prestigio, se non il divertimento del pubblico e la possibilità di assistere a qualche match in attesa che in Australia, Nuova Zelanda e Cina si riprenda a fare sul serio. Gli altri partecipanti alla Diriyah Cup 2019, oltre a quelli che abbiamo già citato, sono David Goffin e Lucas Pouille, poi Jan-Lennard Struff e soprattutto Daniil Medvedev, il russo che in questa stagione ha fatto un clamoroso salto di qualità vincendo due Master 1000 e trascinando Rafa Nadal al quinto set nella finale degli Us Open. Tra poco scendono in campo appunto Monfils e Wawrinka, mentre intorno alle ore 18:00 sono previsti gli altri due quarti di finale, ovvero Medvedev-Struff e Goffin-Pouille.

