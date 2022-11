Disco Club Paradiso, X Factor 2022/ Sicuri finalisti? Tutti fa pensare che…

Disco Club Paradiso, X Factor 2022: Fedez e Dargen compiaciuti

Sono compiaciuti sui Disco Club Paradiso sia Fedez che Dargen D’Amico a X Factor 2022, il primo apprezza la gioia che i ragazzi riescono a trasmettere in ogni pezzo. Il loro giudice si è invece complimentato per il lavoro minuzioso nel trasformare un brano così lontano dal loro stile e patrimonio musicale. Nonostante qualche incertezza, la band è riuscita a strappare l’accesso al terzo appuntamento con i Live, con l’obiettivo di continuare fino in fondo alla competizione. E’ chiaro che il lavoro da fare è ancora tanto e le perplessità che a tratti sono emerse sono da limare al fine di non pregiudicare l’avanzamento all’interno del talent. Il pubblico per ora sembra ancora in fase di studio; nonostante la presenza di numerosi commenti positivi sui vari profili social, sono altrettanti i giudizi ancora diffidenti nei confronti della band.

Ciò che desta qualche dubbio è la capacità di adattarsi a progetti musicali più lontani dalla loro cultura musicale, rischiando quindi di restare troppo legati ad uno stile che alla lunga può risultare monotono. Sicuramente sono molto apprezzati anche dal pubblico che spera di vederli ancora crescere attorno a questo percorso di crescita in una trasmissione che quest’anno ci mostra davvero tantissimi talenti. Mai come in questa edizione diventa difficile pronosticare chi possa arrivare alla vittoria finale.

Disco Club Paradiso sempre tra i migliori di X Factor 2022

I Disco Club Paradiso lo scorso giovedì 3 novembre hanno vissuto la seconda puntata dei Live show di X Factor 2022, come sempre ricca di esibizioni entusiasmanti e di alto livello artistico. Ancora una volta tra i migliori sono risultati questi ragazzi, chiamati a confermare le ambizioni dimostrate durante il percorso con un brano decisamente impegnativo. Dargen D’Amico ha scelto per loro Salirò di Daniele Silvestri, un pezzo storico del panorama musicale italiano e al contempo ostico considerando l’attitudine della band. Lo stile del gruppo è riuscito comunque ad emergere al meglio; la performance presentava diverse criticità vista la tipologia. l’attitudine dei Disco Club è infatti particolarmente distante dal brano di Silvestri, per cui rendere una performance in linea con il percorso tracciato fino ad ora non era per nulla banale. Di fatti, nonostante i complimenti e il plauso del pubblico è arrivata anche qualche piccola critica.

Ambra Angiolini non ha avuto molto da ridire, anzi, si è detta compiaciuta del caos che riescono a generare musicalmente parlando riuscendo comunque a convincere dal punto di vista artistico. Meno convinto Rkomi; l’artista ha esternato dubbi in merito alle possibilità della band di avere un futuro discografico, oltre al fatto di non aver ben compreso l’intento e il messaggio sotteso alla performance.

