Ditonellapiaga, significato nome/ Da Sanremo alla Targa Tenco, 2022 da sogno

Per Ditonellapiaga il 2022 è stato fino a questo momento da sogno e i Tim Summer Hits 2022 sono solo una tappa di questa avventura. Tutto è nato a febbraio quando si è iniziato a parlare di questa eclettica artista per la sua partecipazione al Festival di Sanremo al fianco di Donatella Rettore con la canzone Chimica che ha ottenuto un buon successo soprattutto in radio raggiungendo il Disco di Platino. Di recente la ragazza si è tolta un’altra grande soddisfazione con l’assegnazione della Targa Tenco, insieme ad altro quattro artisti, per la Miglior opera prima. A ricevere gli onori del caso è stato Camouflage il suo nuovo album che è una vera e propria esplosione di emozioni. Ma non finisce qui perché il tour estivo ha raggiunto moltissime città toccando il cuore di migliaia di persone.

Chi è Ditonellapiaga?

Ditonellapiaga è lo pseudonimo di Margherita Carducci, nata nella capitale italiana il 5 febbraio del 1997. Già da quando era piccola amava il mondo della musica ed è sempre stato il suo sogno farne parte. Amava le più grandi cantanti americane e portava con sè, ovunque andasse la sua cara chitarra, facendo anche parte di parecchie band composte da amici con i quali condivideva sogni e passione, dove ha imparato e fatto pratica, laddove vi erano carenze dovuta ad uno studio della materia non troppo approfondito. Il nome d’arte scelto dall’artista, ha confessato durante un’intervista per RollingStone, è il risultato di un improvviso cambio di nickname su Instagram. La motivazione di questa scelta? Il fatto che chi lo sente per la prima volta o lo ama o lo odia, senza vie di mezzo o compromessi, così come accade anche per la sua musica.

La vita privata di Ditonellapiaga

Spostandoci invece sulla sua vita privata, in realtà non si sa molto, in particolare per quel che concerne la sua vita amorosa. Dopo il grande successo riscontrato sul palco dell’Ariston a Sanremo 2022, Ditonellapiaga si sta occupando di portare a termine il suo tour estivo con protagonista un altro dei suoi album dal nome Camouflage, che di sicuro farà impazzire i suoi fan. Il tour è iniziato ad aprile a Milano ed è stato un vero e proprio esordio e show, e anche le prossime tappe, previste per tutto il periodo estivo, di certo non saranno da meno. Tutto quello che contraddistingue quest’artista ha una nota fortemente provocatoria e ironica, partendo dalle scelte estetiche: il suo nuovo disco ha come copertina una foto della cantante che sta mordendo un pezzo di carne cruda, un’immagine non adatta ai più sensibili e che è un’anticipazione dei contenuti dell’album, intitolato, tra l’altro, proprio Morsi. Oltre che sul palco Ditonellapiaga è amata anche sui social, e tra i suoi numerosi follower troviamo anche volti già noti nel mondo dello spettacolo come Arisa, Gaia, o Federico Cesari.

