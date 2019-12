Divergent/ Video, su Italia 1 il film con Theo James (oggi, 12 dicembre 2019)

Divergent va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, giovedì 12 dicembre 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2014 con la regia di Neil Burger, il soggetto è stato tratto dal romanzo scritto da Veronica Roth mentre l’adattamento della sceneggiatura è stato affidato a Evan Daugherty e Vanessa Taylor. Il montaggio è stato eseguito da Richard Francis – Bruce e Nancy Richardson mentre nel cast sono presenti tra gli altri Shailene Wodley, Theo James, Ashley Judd, Jai Courtney, Ray Stevenson, Miles Teller e Tony Goldwyn.

Divergent, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Divergent. Ci troviamo nella città di Chicago in un mondo futuristico nel quale la popolazione sembra essere riuscita a sopravvivere ad un vero e proprio cataclisma. La città nello specifico è stata costruita in maniera differente ed ora si trova all’interno di imponenti mura deputate alla protezione da una costante minaccia. Inoltre ci sono delle forti divisioni tra le popolazioni esistenti e che vivono all’interno della città che sono state suddivise in cinque razze. La nuova legge prevede che ognuno possa in maniera arbitraria fa parte di una fazione delle 5 presenti all’interno della città. In particolare ogni cittadino viene sottoposto a un sorta di test attitudinale dal quale si valutano le caratteristiche del proprio carattere e quelle fisiche in maniera tale da individuare la frazione maggiormente idonea per le proprie esigenze. Tuttavia si può anche andare contro il risultato del test e scegliere in maniera arbitraria la frazione di cui si vuol far parte. Una giovane ragazza di 16 anni di nome Beatrice la quale fa parte della fazione che in questo momento detiene il potere dopo aver effettuato il test si trova in una situazione molto pericolosa giacche indicata come divergente ossia una persona inquadrabile in tutte le fazioni per cui difficilmente controllabile il che rappresenta una minaccia per la stabilità dell’attuale società di Chicago. La persona che ha effettuato il test di Beatrice essendo una cara amica di famiglia le consiglia di tenerlo nascosto e soprattutto di non dirlo ai propri genitori in quanto la legge prevede che per questo genere di figura vi sia la condanna a morte. Ha così un lungo percorso ed avventuroso per la povera Beatrice e per tutti gli altri dirigenti presenti nella città di Chicago. Come se non bastasse la ragazza deciderà di lasciare la fazione dei propri genitori e di andare in un’altra fazione di cui è sempre stata grande ammiratrice soprattutto per la loro ricerca di democrazia ed equità sociale.

