Victoria De Angelis, fuga d’amore con la fidanzata Luna Passos/ Gli scatti “bollenti” dai Caraibi…

Victoria De Angelis con la fidanzata Luna Passos: fuga d’amore ai Caraibi

Victoria De Angelis, a distanza di pochi mesi dalla stagione più calda dell’anno, ha deciso di godersi un principio d’estate volando ai Caraibi. La bassista dei Maneskin ha sfruttato la pausa dagli impegni professionali con la band per concedersi una bella vacanza, ma non da sola. Al suo fianco, infatti, c’è la fidanzata Luna Passos, modella brasiliana con la quale fa coppia fissa ormai da quasi un anno. La destinazione della loro fuga d’amore è la meravigliosa Pinel Island, piccola isola dei Caraibi dalle spiagge paradisiache e dalle acque cristalline del mare.

A documentare la vacanza d’amore ci ha pensato la stessa musicista, che nelle ultime ore ha condiviso un carosello di fotografie sul proprio profilo Instagram. Tanto relax nelle immagini condivise con i fan, tra tintarelle e baci appassionati sotto il sole, selfie di coppia e qualche scatto bollente con tanto di topless. A corredo del post, una didascalia che descrive perfettamente il relax che Victoria e Luna si stanno godendo: “Resting chilling relaxing reposing napping reclining lounging“.

Victoria De Angelis e Luna Passos: dai primi rumor all’amore oggi

Per Victoria De Angelis è dunque un periodo particolarmente sereno della sua vita. Il successo con i Maneskin sembra irrefrenabile e anche sul fronte privato prosegue a gonfie vele la storia d’amore con Luna Passos. I primi rumors sulla giovane coppia risalgono a giugno dello scorso anno, quando il settimanale Chi aveva pizzicato la bassista in vacanza a Formentera in compagnia della modella brasiliana. Con loro anche Thomas Raggi ed Ethan Torchio per una reunion della band nella quale, tuttavia, era assente il frontman Damiano David.

Lo scorso gennaio, a seguire, la musicista e la modella si sono concesse una romantica vacanza di coppia alle Maldive, altra suggestiva meta delle loro fughe d’amore lontano dagli occhi indiscreti. Negli ultimi giorni, infine, la fuga ai Caraibi per concedersi un po’ di relax e conquistare sempre più il cuore dei fan con gli scatti che raccontano il loro amore.

