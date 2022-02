Doc Nelle tue mani 2/ Ecco perché non andrà in onda

I fan di Doc-Nelle tue mani 2 dovranno rinunciare all’appuntamento di oggi giovedì 3 febbraio, giorno in cui sarebbe dovuta andare in onda la quarta puntata della fiction di Rai 1. Arrivata alla seconda stagione, la serie con Luca Argentero e Matilde Gioli, continua a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Andrea Fanti riesce a scatenare grandi emozioni con tutta la sua equipe di medici ed infermieri, e visti i tempi che corrono, il loro successo dimostra che si ha proprio voglia di storie a lieto fine e di personaggi carismatici.

Nonostante ciò, oggi giovedì 3 febbraio Doc non ci sarà, perché nelle ultime ore è stato annunciato un cambio di programmazione. Per questo motivo i fan dovranno attendere qualche giorno in più, per scoprire come proseguiranno le vicende della storia e come si evince dai commenti sui social, la decisione non è stata accolta con entusiasmo. Il motivo di questa scelta è presto detto e non è difficile immaginarlo. Come è noto sta per iniziare l’evento televisivo più atteso di sempre, il Festival di Sanremo, che come ogni anno rivoluziona gran parte del palinsesto, già confermato in precedenza. Del resto perché Sanremo è Sanremo, come ci ricorda il celebre jingle.

Doc – Nelle tue mani 2, Luca Argentero atteso dai fan

Le fiction, da moltissimo tempo, sono l’asso della manica della rete nazionale pubblica. Doc- Nelle tue mani è stata riproposta con la seconda stagione, grazie all’incredibile successo riscontrato nella prima e nel suo proseguimento, continua ad appassionare il pubblico. Tuttavia il Festival di Sanremo ha il potere di modificare la programmazione e i telespettatori non resta che attendere, per sapere se Andrea Fanti riuscirà o meno a riconquistare il posto da Primario. Certo dovranno attendere, non certo rinunciare, perché alla fine si tratta solo di una sospensione temporanea dovuta alla kermesse musicale che dura una settimana, precisamente dal 1° al 5 febbraio.

Doc-Nelle tue mani tornerà ogni giovedì come sempre, a partire dal 10 febbraio. Pare però che non tutto sia perduto. Secondo alcune indiscrezioni, i fan della serie non dovranno rinunciare a Luca Argentero: ci sarebbero buone probabilità infatti, di vederlo proprio sul palco dell’Ariston. Amadeus infatti avrebbe invitato l’attore, ma per il momento non ci sono conferme ufficiali. Per il momento i fan possono solo attendere e vedere cosa succede. Intanto possono stare sicuri, che ripresa la programmazione, Andrea Fanti non mancherà di prendersi cura dei suoi pazienti, affrontando come sempre prove difficili e imprevedibili.

