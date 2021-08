Dodi Al Fayed, ex compagno Lady Diana/ Fu vero amore? Quell’anello di fidanzamento…

Dodi Al Fayed e Lady Diana, quell’amore che gli ha legati fino al fatale incidente

Dodi Al Fayed è stato l’ex compagno di Lady Diana. La coppia perse la vita, insieme, nel tragico incidente del 31 agosto 1997 sotto il Ponte dell’Alma a Parigi. Ma è stato vero amore tra la ex moglie del Principe Carlo d’Inghilterra e il figlio di Mohamed Al-Fayed, il milionario ex proprietario dei magazzini Harrods di Londra? Per alcuni tra i due c’è stato un grande amore, per altri invece si è trattato solo di una profonda amicizia. Sta di fatto che durante l’estate 1997 le foto del bacio tra Diana e Dodi hanno fatto il giro del mondo conquistando le prime pagine di tantissimi tabloid e settimanali di gossip. La foto su scattata durante la oramai celebre vacanza in Sardegna che la Principessa triste trascorse con l’imprenditore a pochissimi giorni dall’incidente mortale che sarebbe costato la vita ad entrambi.

La foto del bacio è ancora oggi uno degli scatti più pagati di sempre. Quel bacio, infatti, scoppiò come una vera e propria bomba mediatica nonostante Diana avesse già divorziato dal Principe Carlo da più di anno. Ma tra Dodi e Diana c’è stato vero amore? Un’altra conferma arriva dall’anello di fidanzamento che Dodi ha acquistato a Saint Tropez dal gioielliere Alberto Repossi. Di quell’anello però non c’è traccia, anche se nella galleria Harrods è presente in un memoriale dedicato alla coppia proprio un anello incastonato che, a detta di molti, sarebbe proprio quell’anello di fidanzamento che Dodi aveva acquistato per la sua amata Diana. A distanza di anni, ben 24 anni, ancora un alone di mistero avvolge una delle storie più chiacchierate di sempre.

Chi era Dodi Al Fayed, ex di Lady Diana

Classe 1955, Dodi Al Fayed, vero nome Emad El-Din Mohamed Abdel Moneim Fayed, è nato il 15 Aprile ad Alessandria d’Egitto da Mohamed Al-Fayed, il milionario ex proprietario dei magazzini Harrods di Londra, e di Samira Khashoggi, sorella del più famoso Adnan, l’imprenditore saudita considerato negli anni ’80 tra gli uomini più ricchi del mondo.

Un destino in parte segnato quello di Dodi che, dopo aver studiato in Svizzera presso l’esclusivo istituto Le Rosey, ha seguito le orme del padre diventando uno degli uomini più ricchi al mondo. Non solo imprenditore, ma anche produttore cinematografico e produttore discografico egiziano conosciuto in tutto il mondo per la storia d’amore con Lady Diana conclusasi con un epilogo davvero tragico.

