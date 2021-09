Dodi Battaglia ricorda la moglie Paola Toeschi “Eri straordinaria”/ “Grande anima”

Ieri, mercoledì 9 settembre 2021, parenti e amici hanno dato il loro ultimo addio a Paola Toeschi. A qualche giorno dalla drammatica notizia della sua morte, Dodi Battaglia ha deciso di dare l’addio a sua moglie anche con un lungo e toccante messaggio sui social. Su Instagram, accanto ad una bellissima foto di Paola, il cantante ha condiviso parole di grande amore per la donna che è stata al suo fianco in questi anni.

“Se ne è andata una bella persona, per bene, con una grande anima. – ha esordito – Ho conosciuto tante persone nella mia vita, ma Paola era straordinaria e bellissima, tant’è vero che le ho chiesto di diventare mia moglie. Abbiamo passato insieme ventuno anni, i primi cinque io e lei soli, poi è nata la nostra Sofi. Abbiamo vissuto insieme un sogno fantastico che è durato altri cinque anni nella nostra casa in campagna.” L’idillio, poi, è stato spezzato dalla scoperta della sua malattia.

Dodi Battaglia ricorda la moglie Paola: “Ringrazio Dio per averla avuta al mio fianco”

“Quella maledetta malattia contro la quale Paola ha lottato per dieci anni con forza e positività, sempre con il sorriso sulle labbra e sempre pronta ad aiutare gli altri.” ha ricordato ancora Dodi Battaglia nel suo lungo messaggio. Quello stesso sorriso, Paola lo ha avuto fino alla fine, nonostante tutto quello che ha affrontato. Dodi ha infine raccontato gli momenti al suo fianco: “Ho passato gli ultimi giorni della sua vita abbracciato a lei, baciandola e parlandole dolcemente. Le ho chiesto perdono se a volte ho commesso degli errori. Mi ha perdonato e mi ha stretto a sé in un abbraccio, dicendomi «Ti voglio bene!»”.

Ha così concluso: “Ringrazio Dio per avermi dato una donna così brava e bella, che ha saputo essere stupenda madre per nostra figlia. Paola: guarda da lassù Sofi e me… Proteggici! Sarai per sempre nel nostro cuore.”

