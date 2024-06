Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia: come è morta/ Tumore al cervello: “Ma a Medjugorje scoprimmo che…”

PAOLA TOESCHI, LA SCOPERTA DEL TUMORE: “MA GRAZIE ALLA FEDE MARIANA HA…”

Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia: chi è e com’è morta la compagna della storica voce nonché chitarrista dei Pooh? Questo pomeriggio, nel secondo dei due consueti appuntamenti del weekend con l’appendice estiva de Le Storie di “Verissimo”, il talk show in onda su Canale 5 riproporrà la bellissima intervista che il 73enne musicista originario di Bologna e nel corso della quale uno dei volti più amati della storica band si è raccontato a 360 gradi parlando di tutto, dalla carriera alla vita sentimentale, ambito in cui Dodi Battaglia ha vissuto un grande dolore alcuni anni fa con la perdita dell’amata compagna.

Per scoprire chi era Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia, e alcuni dettagli della loro love story dobbiamo riavvolgere il nastro dei ricordi: nel corso della vita il chitarrista dei Pooh e loro componente storico è stato sposato tre volte; dopo le nozze con la prima moglie, Louise, da cui ha avuto le prime due figlie, ecco il terzogenito della storia con Loretta Lanfredi e poi, in anni più recenti, l’intensa e straziante love story con Paola Toeschi. La loro liaison è durata diversi anni e la coppia ha fatto in tempo ad avere una figlia, Sofia, nata nel 2005: poi tre anni fa Paola è venuta a mancare al termine di una lotta con un tumore, lasciando il suo Dodi a soli 51 anni.

DODI BATTAGLIA, “MIA MOGLIE MI HA DATO UNA FIGLIA MERAVIGLIOSA E CON LEI…”

Ma com’è morta Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia, e cosa sappiamo del cancro che l’ha portata via nel 2021? L’ultima compagna del musicista emiliano era da tempo affetta da un tumore al cervello. “È con straziante dolore che vi comunico che mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia” aveva scritto sui social ricevendo attestati di vicinanza e solidarietà dai suoi storici fan e tutto il mondo della musica. Meno nota rispetto a lui, Paola Toeschi è stata un’apprezzata attrice, adottata da quella Bologna in cui si era trasferita anni prima. La donna aveva scritto un bel libro, intitolato “Più forte del male. Con la fede ho vinto il tumore”, in cui parlava di quest’esperienza prima del tragico epilogo, mostrando una forte religiosità.

Ed è stata proprio la fede ad aiutare la loro famiglia a seguito della scomparsa di Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia: dopo la diagnosi del cancro. nel 2010, la donna aveva lottato per diversi anni e condividendo il forte senso per la dimensione spirituale. La coppia aveva fatto un pellegrinaggio in quel Medjugorje nel 2013, un’esperienza che li aiutati molto: “Ho iniziato ad avere una gioia intensa. Ho iniziato a pregare, a ringraziare la Madonna per il regalo che mi aveva dato. Ho ringraziato per la malattia perché se non ci fosse stata non avrei potuto avere questa esperienza”. A farle eco era stato Dodi a “Oggi è un altro giorno” in cui aveva ammesso che “Paola mi ha regalato una figlia meravigliosa e insieme ci siamo avvicinati alla fede dopo quel viaggio (…) Da quando lei non c’è più tutte le sere io e Sofia le dedichiamo un momento di preghiera”.











