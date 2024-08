Chi ama i cani li tratta come se fossero dei figli e lo sanno bene gli stilisti Dolce & Gabbana che hanno deciso di mettere in commercio un profumo per i nostri amici a quattro zampe dal nome di Fefè. Si tratta di una fragranza pensata appositamente per l’amico dell’uomo e che rappresenta un unicum nel suo genere, visto che fino ad oggi mai nessuno stilista d’alta moda aveva prodotto qualcosa di simile. Nei negozi per cani vi sono varie fragranze ma mai nulla di così specifico e soprattutto di così prestigioso come appunto il profumo per cani Fefè a firma niente di meno che due fra gli stilisti più famosi al mondo come appunto i siciliani di cui sopra.

La prima cosa da sapere, per chiunque stesse pensando di acquistare la fragranza in questione, è che al suo interno non vi è alcol, essendo quindi pensata appositamente per non irritare il manto dei cani, di qualsiasi tipo, da quelli a pelo raso, a quelli a pelo lungo o anche a quelli “lanosi” come ad esempio il barboncino.

DOLCE & GABBANA FEFE’: COME E’ FATTA LA BOCCETTA

La seconda cosa da sapere è che Fefè non è un nome scelto a caso bensì quello del cane di Domenico Dolce e del suo compagno Guilherme Siqueira. Assolutamente piacevole la “boccetta” che è stata pensata di colore verde, con tanto di zampa in rilievo in oro, il logo D&G, e sotto la scritta “Fefè” posizionata sopra a Dolce & Gabbana, con il tappo in rosso.

Inoltre, nella confezione è presente un simpatico collarino di colore rosso, la stessa tonalità del tappo, con tanto di ciondolo a forma di zampa, sempre oro, a riprendere appunto la boccetta. Dolce & Gabbana descrive la fragranza come un profumo “tenero e delicato” e consigliando anche il metodo di utilizzo: Fefè non va spruzzato direttamente sul nostro cane ma sulle proprie mani o al massimo su una spazzola, dopo di che si può iniziare a massaggiare gentilmente l’animale, partendo dal centro e arrivando fino alla coda, di modo da regalargli delle note profumate.

DOLCE & GABBANA FEFE’: APPROVATO DAI VETERINARI E CON IL CERTIFICATO SAFE PET COSMETICS

In ogni caso, Dolce & Gabbana precisa che il profumo Fefè si può anche applicare direttamente sul cane ma basta che si eviti la spruzzata sul naso, che potrebbe dare molto fastidio al cucciolo tenendo conto delle loro capacità olfattive superlative. Viene inoltre specificato che si tratta di un prodotto approvato dai veterinari, che ha il certificato Safe Pet Cosmetics, protocollo a cui aderiscono quelle aziende che intendono tutelare il mondo degli animali.

Ovviamente prima di essere messo in commercio il profumo per cani di Dolce & Gabbana Fefè è stato testato, e stando ai risultati il 100% dei cani avrebbe accettato il profumo, risultando essere molto delicato, inoltre, nel 90% dei casi il profumo sarebbe durato tutto il giorno. La fragranza per cani di D&G è a base di Ilang-Ilang, una pianta molto usata nel settore dei profumi, con una nota di muschio e l’aggiunta del Sandalo. Il prezzo? 99 euro.