Dolceamaro a Boss in incognito 2023/ L’amore per i dolci tramandato di generazione in generazione

Dolceamaro, arrivano i dolci a Boss in Incognito 2023: la storia della ditta fondata dalla famiglia Papa

L’azienda Dolceamaro è protagonista, insieme al suo leader Claudio Papa, della puntata di questa sera, lunedì 9 gennaio di Boss in Incognito 2023. Ma di che si occupa l’azienda di Claudio Papa e qual è la sua storia? Sbirciando sulle “informazioni istituzionali” pubblicate sul sito della ditta, scopriamo innanzitutto che al momento oltre a Claudio, c’è anche il fratello Silvano a guidare l’azienda. I due fratelli hanno ereditato la passione per l’imprenditoria dai proprio genitori, che cinquant’anni fa gettarono le basi di quella che oggi è a tutti gli effetti un’impresa solida e funzionante. Parliamo quindi di Pietro e Rosa Papa, che acquistarono sul corso principale di Cassino, un bar, gelateria e pasticceria.

In pochi anni arrivano ad acquisire il primo negozio di bomboniere, per poi espandersi fino ad Isernia, dove peraltro oggi si trova il punto vendita aziendale gestito da Paolo, fratello di Claudio e Silvano Papa. La storia di Dolceamaro, quindi, ha inizio alla fine degli anni ottanta, quando la famiglia Papa dà il via alla produzione di confetti con la costituzione del brand “Papa Confetti e Cioccolato”.

Dolceamaro, le mosse strategiche della famiglia Papa per “allargare gli orizzonti”

Siamo negli anni novanta, invece, quando l’azienda si estende fino all’introduzione del cioccolato. Nel 1997 ecco la costituzione ufficiale della Dolceamaro srl, che, nel giro di una manciata d’anni, arriva ad assorbire tutto il patrimonio delle aziende di famiglia. La versatilità diventa la parola che guida la vision aziendale, con la svolta nel 2011 che vede la Dolceamaro acquisire il brand “Cuorenero”.

Una mossa strategica che porta la famiglia Papa ad allargare e ampliare la sua offerta, integrando nuovi articoli da forno. Ecco perché da più di dieci anni, ormai, la Dolceamaro non si occupa più soltanto della produzione di confetti, ma anche di macarons, donuts e tanti alti prodotti pensati per espandere sempre più gli orizzonti aziendali. Questa sera, lunedì 9 gennaio, un interessante viaggio all’interno della Dolceamaro, attraverso le telecamere di Boss in Incognito.

