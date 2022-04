Dolci di Pasqua, quali sono/ Dalla pastiera alla cassata, la tradizione da Nord a Sud

Dolci di Pasqua, non solo colomba e uova di cioccolato…

I dolci pasquali non sono soltanto la consueta colomba e le dolcissime uova di cioccolato: ce ne sono molti altri – più o meno semplici da preparare – altrettanto gustosi e prelibati da mettere in tavola, in base ai vostri gusti e alla tradizione locale. Da Nord a Sud, infatti, le usanze cambiano. È per questo motivo che adesso andremo a vedere cosa si mangia in occasione della Pasqua 2022 in tutta Italia.

Franco Berrino/ "Morire sano è il mio sogno"

Prima di osservare le differenze tra le diverse regioni, non possiamo però non citare una tipologia di biscotti che si preparano in questo periodo ovunque: i cosiddetti quaresimali. Essi sono molto semplici, dato che sono composti soltanto da acqua, farina, zucchero e mandorle. La tradizione vuole che questi dessert poveri siano stati pensati per rimediare al divieto, che viene rispettato da coloro che praticano la fede cattolica, di mangiare carne o altri prodotti di origine animale nel corso della Quaresima.

SUPERMERCATI APERTI PASQUA 2022/ Iperal (quasi) tutti aperti: dove fare spesa domani

Dolci di Pasqua, quali sono: la cassata siciliana oppure la pastiera napoletana?

Esistono, oltre ai già citati, anche due famosissimi dolci pasquali che dividono il Sud Italia e non solo: la cassata siciliana e la pastiera napoletana. La cassata siciliana è una torta a base di ricotta di pecora, pan di Spagna, canditi e pasta reale. La sua estetica mostra particolari disegni, quasi barocchi. Ci sono diverse varianti: quella messinese è quella meno zuccherata, mentre quella siracusana è priva della glassa superiore. Una ulteriore versione è quella a forno, che ha un impasto più morbido ed è più “dietetica”, sebbene abbia lo zucchero a velo sopra.

RE-MUOVIALE/ Federdistribuzione in campo contro le barriere architettoniche

La pastiera napoletana è invece un must have della Campania: essa di consueto viene preparata il Giovedì Santo. La ricetta nei dettagli varia da famiglia a famiglia: ognuna ne tramanda di generazione in generazione una. Gli ingredienti principali comunque sono pasta frolla, ricotta, grano cotto, zucchero, uova e latte. Alcune varianti presentano l’aggiunta di crema pasticciera e cioccolato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA