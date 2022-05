Domenica In/ Anticipazioni 29 maggio 2022: Diretta e ospiti: Renato Zero, Saviano e…

Anticipazioni Domenica In: puntata di domenica 29 maggio 2022

Domenica In si prepara a fare ritorno nella sua collocazione tradizionale, ovvero nel primo pomeriggio domenicale, come sempre su Rai1. Anche oggi 29 maggio 2022, dunque, il programma storico condotto da Mara Venier torna a tenerci compagnia a partire dalle ore 14, rigorosamente in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Siamo giunti all’appuntamento stagionale numero 37, uno degli ultimi di questa edizione ricca di successo. Come da tradizione, a svelarci le prime ghiotte anticipazioni è stato il portale TvBlog.it che alla vigilia della puntata ha avanzato alcuni nomi dei numerosi amici che saranno pronti a raccontarsi.

Il primo attesissimo ospite sarà il cantante Renato Zero: il prossimo 30 settembre il celebre artista compirà 72 anni e al tempo stesso festeggerà 55 anni di carriera. Renato Zero coglierà l’occasione per parlare del concerto che terrà nei prossimi mesi: si chiama “Zerosettanta” e andrà in scena proprio al fine di celebrare questo importante traguardo sia anagrafico che professionale con ben cinque concerti evento che renderanno il suo pubblico molto felice. Nel dettaglio sarà possibile rivedere live il grande artista 23, 24, 25, 30 settembre anche se a queste si aggiungerà un’altra data il primo ottobre alla luce dei sold out registrati. A Domenica In oltre alla consueta chiacchierata con la padrona di casa non mancherà l’esibizione sulle note di alcuni suoi cavalli di battaglia.

Tutti gli ospiti di Domenica In: da Roberto Saviano a…

Mara Venier, nella nuova puntata di Domenica In, poco prima della chiusura stagionale, accoglierà questo pomeriggio anche un altro importante nome. E’ quello dello scrittore Roberto Saviano, che di recente è tornato in libreria con il suo nuovo libro dal titolo “Solo è il coraggio”. Un libro dedicato alla memoria di Giovanni Falcone, a 30 anni dalla sua morte avvenuta il 23 maggio 1992 nella cosiddetta strage di Capaci.

Gli ospiti di Domenica In, secondo le anticipazioni della puntata del 29 maggio saranno molto variegati. Nel corso del pomeriggio odierno sarà infatti dato spazio ad una donna, Tiziana Giardoni. Lei è la moglie di Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh prematuramente scomparso a causa del Covid. Con lei ci sarà anche Red Canzian con il quale andrà in scena un toccante ricordo. Spazio poi al cinema con i due protagonisti della pellicola “Viaggio a sorpresa”: si tratta dell’attore pugliese Lino Banfi e di Ron Moss, per anni protagonista di Beautiful e che ha uno stretto rapporto con il nostro Paese.

