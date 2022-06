Domenica In/ Anticipazioni 5 giugno 2022, ospiti: Ermal Meta, Francesco Gabbani e…

Anticipazioni Domenica In: ultima puntata del 5 giugno 2022

La trasmissione Domenica In è giunta alla sua puntata finale della stagione: oggi 5 giugno 2022, appuntamento con l’ultima puntata dello storico contenitore del giorno di festa in onda su Rai1 a partire dalle ore 14 e condotto come sempre da Mara Venier. In attesa di rivederla anche nella prossima stagione tv alla guida della trasmissione, la padrona di casa è pronta a salutare il suo amato pubblico prima delle tanto meritate vacanze estive. Proprio l’ultima puntata di oggi sarà anche in versione ridotta dal momento che successivamente la linea passerà dalle ore 15.50 allo Speciale del Tg1 sulla Parata per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta.

Nonostante questo Domenica In anche nel suo gran finale sarà come sempre ricca di ospiti. Secondo le anticipazioni che giungono dal portale TvBlog.it, infatti, quella che andrà in onda nel primo pomeriggio di oggi di Rai1 sarà una grande festa che vedrà al centro della puntata la musica. Ad aprire il breve pomeriggio ci penserà Bobby Solo protagonista della rubrica “Canzoni a richiesta” durante la quale si canterà ma soprattutto si ballerà.

Tutti gli ospiti di Domenica In: da Ermal Meta a…

L’edizione 2021-22 di Domenica In sta per chiudersi in bellezza dopo essere stata caratterizzata da ottimi risultati in termini di ascolti per l’intera stagione televisiva. Mara Venier nella sua festa finale ospiterà un altro suo caro amico, Ermal Meta, che coglierà l’occasione per presentare il singolo “Oggi” insieme alla sua band. L’artista si esibirà poi sulle note del suo brano di successo “Non mi avete fatto niente” ed ancora presenterà il suo libro, il romanzo “Domani e per sempre“, che racconta la storia di un ragazzo alle prese con i conflitti del ‘900.

In collegamento con Domenica In ci sarà un altro amatissimo cantante, Cesare Cremonini, mentre in studio farà il suo ritorno Francesco Gabbani, già ospite nel corso della stagione del programma e che con la sua band si esibirà in “Volevamo essere felici” e “Spazio tempo”. A completare la puntata ci penseranno Andrea Sannino con Franco Ricciardi che presenteranno “Te voglio troppo bene” mentre Bruno Venturini si esibirà sul classico tanto amato da Mara Venier, “Reginella”. Spazio quindi ai saluti finali prima di rivedere la conduttrice ed i suoi ospiti dal prossimo settembre.











