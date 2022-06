Giulia, fidanzata Francesco Gabbani/ Il cantante: “lei è l’altra metà della mela”

Giulia è la fidanzata di Francesco Gabbani, il cantautore che ha da poco lanciato il nuovo album “Vogliamo essere felici”. Dopo la fine della relazione con Dalila Iardella, il vincitore di Sanremo 2017 ha finalmente ritrovato la serenità e il sorriso tra le braccia di una nuova compagna. L’incontro con Giulia è stato provvidenziale per l’artista che proprio grazie all’amore per la nuova compagna ha avuto l’ispirazione per comporre il brano “Viceversa” con cui ha sfiorato per poco la seconda vittoria al Festival di Sanremo 2020 classificandosi al secondo posto alle spalle del vincitore Diodato.

Giulia e Francesco fanno coppia fissa da poco tempo e sono davvero pochissime le informazioni sul conto della giovane compagna. La ragazza, infatti, è estranea al mondo dello spettacolo ed entrambi preferiscono vivere la propria relazione lontani dal clamore mediatico e dall’occhio attendo del gossip.

Francesco Gabbani e Giulia: “Lei è la mia compagna”

Francesco Gabbani recentemente durante un’intervista si è soffermato a parlare della fidanzata Giulia definendola “l’altra metà della mela”. Che dire un modo davvero dolce per raccontare al pubblico cosa rappresenta la compagna nella sua vita. Non solo, il cantante di Occidentali’s Karma parlando proprio del suo privato ha aggiunto: “sono molto fedele, per me è automatico. Se condividi un rapporto con qualcuno deve essere basato sulla fiducia reciproca. Non tradirei mai la mia compagna. Sennò meglio star soli e divertirsi”.

I due si sono conosciuti grazie al lavoro, visto che Giulia è una sua collaboratrice. Insieme hanno trascorso anche la quarantena legata al Covid come ha raccontato il cantante: “durante la quarantena ero con Giulia. Lei è la mia compagna, che è anche una mia collaboratrice. Siamo passati dai ‘firmacopie’ al ritrovarci nella nostra dimensione casalinga, che è stata serena. È stato un bel test per tante coppie”.

