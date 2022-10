Domenica In, anticipazioni 5a puntata/ Biagio Antonacci, Kasia Smutniak, Morgan…

Anticipazioni Domenica in puntata 9 ottobre 2022

Quinto appuntamento con Domenica In con l’edizione 2022-2023. Il programma, condotto da Mara Venier, comincerà domenica 9 ottobre alle ore 14, come di consueto. L’appuntamento, su Rai 1, è come al solito di tre ore e mezza di intrattenimento. Interviste, momenti di riflessione sui temi della nostra società, personaggi del mondo dello spettacolo e molto altro nel programma condotto da Mara Venier.

Vediamo chi saranno gli ospiti di questa quinta puntata di Domenica In. Si parte con Biagio Antonacci, uno degli artisti più amati del nostro panorama musicale. Il cantante, autore di molti brani di successo, non si vede raramente in tv: è infatti piuttosto restio a salotti vari. Nonostante ciò, ha accettato l’invito di Zia Mara e sarà protagonista di una lunga intervista. Naturalmente, ci sarà spazio anche per alcune sue canzoni, che canterà nello studio di Domenica in.

Domenica in: gli ospiti della puntata

Dopo l’ospitata di Biagio Antonacci, Domenica In proseguirà parlando di Ballando con le Stelle, in partenza la sera prima, 8 ottobre, su Rai 1. Il programma condotto da Milly Carlucci avrà il via proprio sabato sera dopo il Tg1 delle 20. Ospiti di zia Mara ci sarà uno degli artisti più in vista del cast di concorrenti dell’edizione 2022 del varietà dedicato al ballo: Gabriel Garko. Dal mondo del cinema, poi, spazio a Pierfrancesco Favino insieme a Kasia Smutniak. I due arriveranno nelle sale del cinema dal 14 ottobre nel film “Il colibrì” di Francesca Archibugi. Favino sarà inoltre protagonista anche del film di Mario Martone “Nostalgia”. SERENA ROSSI/ "Mina Settembre? Ci saranno tante novità per la seconda stagione" Spazio poi al mondo della comicità con un vecchio amico di Domenica in: l’attore comico Andrea Roncato, grande amico di Mara. Si tornerà poi al mondo della musica, con un grande nome come quello di Morgan tra gli ospiti della quinta puntata. Questi sono solamente i nomi più in risalto del programma di domenica pomeriggio, in onda dalle 14, ma ci sarà spazio per molto molto altro con Mara Venier al timone di uno dei salotti più amati della tv.

