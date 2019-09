Domenica In/ Anticipazioni: Costanzo, Stefano De Martino e Goggi tra gli ospiti

A partire dalle 14 andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, la terza puntata di Domenica In, trasmessa rigorosamente in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotta da Mara Venier. La parentesi domenicale si aprirà con una lunghissima intervista a Maurizio Costanzo, nella quale si parlerà della sua gloriosa carriera di giornalista, dei suoi affetti, del suo nuovo ruolo di nonno e del suo programma di interviste “S’è fatta notte”, che tornerà su Rai1 proprio da domani, lunedì 30 settembre, in seconda serata. Spazio anche per Loretta Goggi. L’amatissima giudice di Tale e Quale Show, festeggerà con la conduttrice il suo 69esimo compleanno cantando un bellissimo medley dei suoi successi più amati dal pubblico. Inoltre, presenterà insieme a Max Giusti il nuovo film in uscita, nel quale è protagonista, dal titolo “Appena un minuto”, per la regia di Francesco Mandelli che già in passato ha avuto modo di lavorare con lei nella pellicola dal titolo “Pazze di me” interpretando il ruolo di sua madre.

Domenica In, ospiti e anticipazioni di Mara Venier

Stefano De Martino torna a Domenica In, dopo il suo ritrovato rapporto con la moglie Belen Rodriguez, e, oltre a raccontarsi in una bella intervista con Mara Venier, si renderà protagonista di un divertente gioco musicale, che coinvolgerà la stessa conduttrice e tutto il pubblico dello show presente in studio. Per quanto riguarda la musica, sarà tempo per Peppino Di Capri, accompagnato dal suo indissolubile pianoforte. Il celebre cantante regalerà una rassegna dei suoi incancellabili successi, come “Champagne”, “Nun è peccato” e tante altre. Anche questa domenica, ci sarà in studio con la “Zia” anche Orietta Berti che avrà modo di intervenire a sorpresa con le sue ormai famose 3 domande piccanti da rivolgere ad alcuni ospiti del programma. Per lo spazio dedicato alle storie ci sarà modo di intervistare Eva Grimaldi, protagonista della edizione 2019 di “Tale E Quale Show”. La celebre attrice racconterà la sua nuova vita al fianco di Imma Battaglia, che ha sposato lo scorso maggio.

