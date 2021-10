Domenica In / Anticipazioni e ospiti 24 ottobre: Arisa, Frank Matano, Deddy e…

Domenica In con Mara Venier: la nuova puntata del 24 ottobre 2021

Domenica in torna questo pomeriggio in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma con la sesta puntata, in onda dalle 14 alle 17:10. All’interno del programma condotto da Mara Venier continua lo spazio dedicato a Ballando con le stelle, al quale verrà dedicato il momento iniziale della trasmissione che da poco ha terminato la sua seconda puntata. I due protagonisti dello show di danza che saranno ospiti da Mara Venier sono: Arisa, reduce dalla vittoria della prima puntata, e Federico Lauri.

Spazio anche al cinema con Diego Abatantuono e Frank Matano, protagonisti del film “Una notte da Dottore” di Guido Chiesa, in uscita nelle sale cinematografiche il 28 ottobre. I due attori daranno vita ad alcune simpatiche gag che coinvolgeranno tutti gli ospiti in studio, compresa Mara Venier.

Domenica In: anticipazioni e ospiti sesta puntata

Ospiti in questa nuova puntata di Domenica In anche Elena Sofia Ricci insieme a suo marito Stefano Mainetti e sua sorella Elisa Barucchieri per presentare il nuovo documentario “Grido per un nuovo rinascimento” in occasione della prima Giornata Nazionale dei Lavoratori dello Spettacolo che ricorre proprio domenica 24 ottobre.

Myrta Merlino insieme al suo compagno Marco Tardelli interverrà nel programma per raccontarsi tra la carriera e la vita privata e per presentare il suo nuovo libro: “Donne che sfidano la tempesta”. All’interno del programma di Mara Venier ci sarà spazio anche per la musica con Deddy, il giovane cantautore ex allievo della scuola di Amici che presenterà il suo nuovo singolo intitolato Giove.

