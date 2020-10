Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 25 ottobre: Marco Bocci, Gabbani e talk sul Papa

Nuovo appuntamento, nel primo pomeriggio di Rai1, in compagnia di Domenica In, il programma storico condotto da Mara Venier. Quella odierna, l’ultima del mese, sarà la settima puntata della nuova stagione in corso, ancora una volta ricchissima di ospiti ed argomenti. L’appuntamento sarà come sempre in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e tra gli amici vedrà la presenza di Ezio Greggio, già annunciato la scorsa settimana, la cui ospitata era poi saltata all’ultimo. L’attore e conduttore sarà il protagonista di una lunga intervista con la padrona di casa. Oltre a parlare dell’ultimo film “Lockdown all’italiana” di Enrico Vanzina, Greggio percorrerà anche le tappe salienti della sua carriera e della sua vita privata. Spazio poi all’attore Marco Bocci che coglierà l’occasione per parlare del suo ultimo romanzo dal titolo “In provincia si sogna sbagliato”. L’angolo musicale della puntata vedrà protagonista Francesco Gabbani che si esibirà al piano con l’ultimo singolo dal titolo “Einstein”. Divertente ma breve incursione, quella con protagonista l’imitatrice Francesca Manzini.

DOMENICA IN, LE ANTICIPAZIONI E GLI OSPITI DELLA NUOVA PUNTATA

Oltre alle interviste ed alle parentesi di puro intrattenimento, nella puntata di oggi di Domenica In la padrona di casa Mara Venier riserverà anche ampio spazio all’informazione medico-scientifica, in piena emergenza Coronavirus. A prendere la parola, rispondendo ai dubbi degli italiani, saranno il professor Francesco Le Foche, immunologo e Melania Rizzoli, in collegamento da Milano, una delle città maggiormente colpite da questa seconda ondata. Spazio anche alla storia di Andrea Rubera e Dario De Gregorio, coppia gay che interverrà in studio per raccontare in prima persona la telefonata inaspettata ricevuta proprio da Papa Francesco, al quale sarà dedicato un ampio talk nel corso della puntata odierna di Domenica In. Il Pontefice ha manifestato di recente una grande ed importante apertura a favore delle coppie omosessuali e delle unioni civili. Ad intervenire nel corso dell’interessante talk saranno volti noti del calibro di Giovanna Botteri, Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera, in collegamento Marco Tarquinio, direttore dell’Avvenire, don Antonio Mazzi e Selvaggia Lucarelli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA