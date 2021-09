DOMENICA IN/ Vaia “Vaccini a bambini? Nessuna esigenza né urgenza ma…” (26 settembre)

Domenica In, torna lo spazio sui vaccini e sul Covid

Si torna a parlare di Covid e vaccini nella seconda puntata di Domenica In, dopo il mancato spazio nella puntata di esordio. L’argomento iniziale ha a che fare con i vaccini per i bambini tra i 5 e gli 11 anni: è opportuno o meno? Il prof. Vaia, in studio, ha commentato: “Il mio pensiero è semplice. Abbiamo detto che bisogna avere equilibrio e usare buonsenso. Non abbiamo bisogno di rincorrere modelli, abbiamo oggi dei primati. Siamo i primi per la vaccinazione in Europa, siamo i più bravi! Abbiamo ottenuto dei grandi risultati”, ha esordito. A suo dire dobbiamo festeggiare il dato di ieri di poco più di 3000 contagi e della riduzione dei ricoveri anche in terapia intensiva “anche grazie alla campagna vaccinale portata avanti”.

Guardando a rischio e beneficio, Vaia non ha detto di essere contrario alla vaccinazione dei vaccini: “Per me non c’è ancora l’evidenza e l’esigenza, non ho detto che non bisogna farlo, non c’è l’urgenza perché abbiamo solo un comunicato stampa di una casa farmaceutica ma non abbiamo neppure i dati scientifici per cui dico, quando le autorità regolatorie nazionali e internazionali diranno di procedere significa che avranno osservato tutto e lo faremo ma ad oggi non c’è questa esigenza”. Il collega Bassetti ha ribadito che il Covid colpisce anche i bambini ma quando gli enti regolatori approveranno la vaccinazione “credo sia giusto raccomandarla ai bambini”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Domenica In con Mara Venier: la nuova puntata del 26 settembre

Riparte la trasmissione del pomeriggio festivo di Rai1, Domenica In, in compagnia di Mara Venier e dei suoi numerosi ospiti. Alle ore 14.00 in punto, la padrona di casa aprirà il secondo appuntamento stagionale con il programma storico che come da tradizione sarà caratterizzato dalle appassionanti interviste ai numerosi volti noti del mondo dello spettacolo. Dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, saranno tanti gli ospiti che si racconteranno spaziando dai loro momenti di vita privata a quelli professionali, con le tappe delle loro rispettive carriere.

Nel corso della nuova puntata di Domenica In non mancherà poi lo spazio informativo legato alla campagna vaccinale con l’aggiornamento sulla situazione Covid in Italia. A tal proposito interverrà in studio il professor Francesco Vaia, Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma mentre in collegamento con il programma ci saranno il professor Matteo Bassetti, Direttore della Clinica Malattie Infettive Ospedale San Martino di Genova e Alessandro Sallusti, giornalista e direttore di Libero.

Domenica In, tutti gli ospiti di oggi

Tanta musica ed intrattenimento nella puntata di oggi di Domenica In. Questo pomeriggio ritroveremo la cantante Orietta Berti, vera e propria diva che con la hit “Mille” cantata con Fedez e Achille Lauro ha conquistato il quarto disco di platino. Un successo inarrestabile partito in seguito alla sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Quando ti sei innamorato” e proseguito poi nei mesi estivi. Ad intervenire nel corso della trasmissione ci saranno anche i Gemelli di Guidonia, vincitori delle prime due puntate di Tale e Quale Show, i quali saranno i protagonisti di una esibizione a sorpresa.

Teo Teocoli sarà un altro dei tanti ospiti della puntata di oggi di Domenica In. Il comico e showman vestirà i panni dello spagnolo Abelardo Norchis, uno dei suoi personaggi più amati. Presente in studio anche l’attrice Margerita Buy che parlerà e presenterà il film di Nanni Moretti “Tre piani”. La puntata odierna dedicherà ampio spazio alla musica con la presenza di Noemi che si esibirà in una performance al pianoforte, facendoci ascoltare i suoi principali successi, dagli esordi con Briciole, passando alla ultima hit con Makumba. E poi spazio anche a Marco Masini pronto a ripercorrere i suoi 30 anni di carriera. Nel corso della puntata ricorderà anche l’evento che lo vedrà protagonista il prossimo 30 settembre all’Arena di Verona insieme a molti altri artisti. A chiudere la puntata saranno infine Francesco Merola e Gloriana, che ricorderanno Mario Merola, interprete della ‘sceneggiata’ nel mondo. I due si esibiranno in alcuni classici della canzone napoletana.

