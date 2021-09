Mara Venier/ A ‘Domenica in’ dopo la lesione, come sta? “Non parlo bene ma non lascio la tv”

Mara Venier come sta dopo la lesione al nervo facciale?

Mara Venier torna a Domenica in. Lo fa con le ossa rotte, o meglio con una lesione al nervo facciale che non le permette di parlare bene. Il che è un bel problema, quando si deve condurre un programma tv, ma Mara non ha intenzione di lasciare il suo lavoro. “Per via di una lesione a un nervo, non riesco a pronunciare alcune parole”, si legge nelle sue dichiarazioni riportate dall’Ansa. Che lei sia in procinto di lasciare la tv, però, è una notizia falsa: “Un settimanale uscito in edicola ha fatto un titolo azzardato”, fa sapere Mara, sottolineando come non abbia nessuna intenzione di dire addio alla trasmissione.

Mara Venier: "Dopo questa Domenica In smetto"/ "Sono spaventata, devo pensare a me"

“Ogni anno, quando finisce il programma, dico ‘è l’ultima volta’, perché è faticoso”, si legge ancora nell’intervista. “Ma la verità – prosegue – è una sola: ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, ma non a Domenica in. E infatti eccomi ancora qui. Certo potrei anche fare altro in futuro”, annuncia, senza però rivelare ulteriori dettagli.

Mara Venier/ "Per Domenica In mi lasciai con Renzo Arbore, questa sarà l'ultima"

Stefano Coletta elogia Mara Venier prima dello start di Domenica in

Mara Venier torna in onda oggi, 19 settembre, tutte le domeniche in diretta su Rai1. Per lei si tratta della tredicesima edizione di Domenica in, programma cult della prima rete Rai con cui si è affermata già a partire dagli anni Novanta: “Mara è l’identità del pubblico dell’ammiraglia e del servizio pubblico, capostipite del linguaggio vero, autentico che coinvolge tutti i target”, ha detto in conferenza stampa il direttore di Rai1 Stefano Coletta.

“Tra i 15 e i 24 anni fa il 15% di share. Sorride, si commuove, è umana, attenta a ogni dettaglio, davanti a Mara parlano pure le pietre”. Prosegue Coletta: “Non si dice hai visto Domenica in, ma hai visto Mara. È un caso in cui il volto supera il marchio”. A scontrarsi con lei, per le prime due puntate, sarà Maria De Filippi con i suoi Amici: “Maria mi ha chiamato, è stata molto carina”, ha svelato la Venier. “Io sono una grande appassionata di Amici, vorrà dire che registrerò le puntate per poi vederle dopo”.

Mara Venier “Mi insultano le donne in menopausa"/ "Non lo sopporto più"

© RIPRODUZIONE RISERVATA