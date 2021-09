Orietta Berti marito e figli, Osvaldo Paterlini, Omar e Otis/ La loro vita da nonni

Osvaldo Paterlini è il marito di Orietta Betti

Osvaldo Paterlini e Orietta Berti compongono una delle coppie più in vista del mondo dello spettacolo. ‘In vista’ perché Orietta non perde mai l’occasione per parlare di suo marito e del loro rapporto, nonostante lui sia piuttosto schivo e non compaia spesso in tv. Lei, al contrario, è diventata una presenza fissa nei salotti televisivi, soprattutto a partire dall’uscita di Mille, vero e proprio tormentone dell’estate 2021.

A parte la fama ottenuta in questo periodo, Orietta non perde di vista le cose essenziali della vita. Ai primi posti, nella sua scala di valori, c’è senz’altro la famiglia, composta – oltre che da suo marito Osvaldo – anche dai suoi due figli Omar e Otis. I due sono nati rispettivamente nel 1975 e nel 1980 e dal padre sembrano aver ereditato la tendenza alla riservatezza. Dei due, il più noto è Otis, che di recente è diventato padre della piccola Olivia, così chiamata per portare avanti la tradizione di famiglia dei nomi con la ‘O’.

Orietta Berti su Osvaldo Paterlini: “È buono, sincero e paziente”

“Quando sento le mie amiche parlare dei nipoti, non posso non pensare a quanto sarei felice se ne avessi anche io uno”, dichiarava Orietta Berti prima della nascita di Olivia nel 2019. Il lieto annuncio è arrivato a sorpresa in televisione, durante una puntata di Che tempo che fa. Fu proprio Fabio Fazio a diffonderlo: “Voglio salutare una nuova telespettatrice”, esordì il conduttore. “Stamattina alle 5.50 è nata Olivia, la nipotina di Orietta Berti. Auguri alla nonna e al nonno Osvaldo”.

Oggi Osvaldo e Orietta si godono la vita da nonni. Olivia è una bambina “bellissima”, dice Orietta, che scherza anche sul fatto che alla nascita fosse un po’ cicciottella: “Pesa 3 chili e 650. Comincia bene”. Grande la complicità con il marito Osvaldo, con cui ha condiviso anche questa esperienza. Insieme a tutte le altre: “Grazie a lui sono diventata una donna e una professionista completa”, si legge in una sua vecchia intervista sulle pagine del settimanale Oggi. “È un uomo buono, sincero, onesto, paziente e molto prezioso. Il nostro dialogo è sempre stato leale”.



