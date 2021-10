Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 3 ottobre: Alba Parietti vs Malgioglio, Gerini e…

Domenica In con Mara Venier: la nuova puntata del 3 ottobre 2021

Nuovo appuntamento in compagnia della storica trasmissione di Rai1, Domenica In. Dalle ore 14.00 torna Mara Venier, pronta ad intrattenerci nel pomeriggio del giorno di festa con tutta una serie di ospiti, tra musica, intrattenimento ed emozioni. Alba Parietti, una delle concorrenti dell’attuale edizione di Tale e Quale Show, si confronterà con il neo giudice Cristiano Malgioglio, tra i più severi di sempre. Nelle tre puntate del programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti, infatti, abbiamo visto dei veri e propri battibecchi tra la concorrente ed il “cattivissimo” giudice. Riusciranno a trovare un punto di contro grazie a “zia” Mara?

Nel corso del nuovo appuntamento all’insegna di Domenica In, spazio al ritorno delle Gemelle Kessler che si racconteranno svelando una serie di aneddoti sulla loro vita privata e sulla straordinaria carriera. Con Fabio Canino poi, le Kessler ripercorreranno le tappe salienti dal punto di vista professionale, riaccendendo la memoria dei più nostalgici. In collegamento con la trasmissione di Rai 1 interverranno anche Pino Strabioli, Pupo e Vincenzo Mollica.

Domenica In, tutti gli ospiti di oggi

Come si prepara la vera carbonara? Nel corso della puntata di oggi di Domenica In ci penserà lo chef Gianfranco Vissani a presentarci la ricetta del classico piatto della tradizione romana, sul quale però continuano a compiersi spesso degli errori grossolani. La carrellata di ospiti in occasione della nuova puntata di oggi di Domenica In vedrà anche la presenza di Claudia Gerini. L’attrice coglierà l’occasione per presentare il film La Giostra di Giorgia Cecere, che uscirà al cinema proprio in questi giorni.

Nel corso del programma rivedremo anche Walter Nudo il quale dopo aver dato l’addio alla tv tornerà proprio da Mara Venier pronto a raccontarsi. Si parlerà con lui dei momenti che hanno contrassegnato gli ultimi anni non solo sul piano della carriera ma anche della vita privata, con il grande cambiamento interiore. L’occasione sarà perfetta anche per presentare il suo ultimo libro dal titolo La vita accade per te. Saranno poi i protagonisti dello sport a chiudere l’appuntamento di questa settimana con Mara Venier. Si tratta di Monica Contraffatto, atleta paralimpica e Medaglia di Bronzo nei 100mt. alle Olimpiadi Paralimpiche di Tokyo 2020 e Vito Dell’Aquila Medaglia d’Oro nella disciplina Taekwondo alle recenti Olimpiadi di Tokyo 2020.

