Walter Nudo/ “Via dalla Tv ho capito la mia vera natura: la felicità? Dipende da noi”

Dopo aver vinto due reality molto seguiti del calibro de L’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip, Walter Nudo ha deciso di dare una svolta decisiva alla sua vita e iniziare un nuovo capitolo lontano dal piccolo schermo. Si lascia alle spalle un passato da spogliarellista, pilota, pugile, attore e personaggio televisivo e solo dopo essersi allontanato dalla tv, ha spiegato nel suo libro “La vita accade per te”, ha scoperto la sua vera natura. Ma oggi chi è davvero Walter Nudo? Ha provato a spiegarlo in una recente intervista rilasciata a Libero Quotidiano: “Oggi ho capito la mia vera natura, ispirare le persone. Viviamo in una società che non ti aiuta a capire chi sei, anzi ti fa credere che, per essere felici, devi fare questo e quello”, ha commentato.

Walter è diventato quello che oggi viene generalmente chiamato ‘mental coach’. Lui però commenta: “Preferisco dire che ho capito che la mia strada è condividere tutto quello che ho imparato in questi anni, per aiutare le persone a trovare il loro potere interno”. Nudo tiene inoltre anche dei corsi e ha in serbo degli eventi live. Ma ci tiene a precisare: “A differenza di quello che accade nella religione, io non lego nessuno a me”.

WALTER NUDO E LA SUA NUOVA VITA LONTANO DALLA TV

La vita per Walter Nudo non è stata sempre semplice e lineare. Ha dovuto affrontare un incidente quasi mortale, due ictus, delusioni sul lavoro, crisi economiche e depressione. Lui, tuttavia, sembra aver trovato la giusta ottica: “L’universo ci aiuta mandandoci dei segnali: la vita non accade a me, ma per me”, dice. Solo entrando nell’ottica che l’esistenza ci è amica, prosegue, “allora guardiamo in modo diverso anche le crisi. I momenti bassi, se accettati e compresi, servono per poter trovare la felicità. La felicità dipende da noi”, ha aggiunto. Per essere felici, ha proseguito, “la prima cosa è fermarsi. Dobbiamo cercare le risposte dentro noi stessi”. A tal fine, la meditazione rappresenta uno strumento importante. Walter Nudo ha poi svelato anche la sua idea di ‘vita dopo la morte’: “Mi immagino una sorta di prima-vita dove l’energia, contenuta nei nostri corpi, continua o si trasforma”. “Noi siamo luce e la luce è amore”, prosegue. Ma tornando al suo futuro: è in servo un suo ritorno alla tv? “Me ne sono andato perché non c’erano spazi che mi permettevano di essere quello che sono. Se ci fossero tornerei”, ha commentato, svelando anche di aver iniziato a scrivere sceneggiature. Tuttavia non si pente di nulla, neppure della sua partecipazione ai due reality, ed ha svelato il vero limite della tv: “La tv si limita a riflettere la società. Il punto non sono le illusioni ma il fatto che noi ci crediamo”.

