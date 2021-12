Domenica In/ Mara Venier bacchetta Mariotto “Non è il caso di ridere”, poi fanno pace

Pace fatta tra Mara Venier e Mariotto dopo il rimprovero della conduttrice

Guillermo Mariotto, ospite di Domenica In, ha commentato la presenza di Arisa a Ballando con le Stelle, dopo l’emozione che ha fatto vivere ieri al pubblico di Rai1: “Mi fa tanto effetto quando vengo qua perché non vedo mai Ballando con le Stelle in tv e capisco tante altre cose che lì noi ne capiamo anche altre. Qui percepisco quello che percepite tutti voi e sono d’accordissimo. Quando io vedo ballare Arisa non è Carla Fracci e decido un voto, poi si mette davanti lì ed è come se lo spettacolo non finisce lì…”. Il giudice del programma di Milly Carlucci ha commentato: “Il parlare di certi personaggi costituisce spettacolo per davvero. Arisa è una mitraglietta di neuroni veloci, immediati e non è mai in attacco ma come se lo fosse. Non ferisce ma esplode un’allegria!.

Dopo aver avuto un piccolo battibecco con Mara Venier, che lo ha bacchettato per aver riso mentre si parlava della mamma scomparsa di Valeria Fabrizi e di quella di Rossella Erra – “Tu ridevi e non era il momento di ridere! Questo non era il momento di ridere, non ci sto!” -, l’opinionista e la conduttrice hanno fatto pace con Mara Venier che ha chiesto della madre di Mariotto: “Mamma è a Caracas, in Venezuela”. A causa del Covid purtroppo non si vedono da tempo e la Venier ha promesso un collegamento con la donna nella prossima puntata di Domenica In. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Gli aneddoti su Valeria Fabrizi a Ballando con le Stelle

Anche Valeria Fabrizi ieri ci ha fatto piangere ieri a Ballando con le Stelle, come ribadito da Mara Venier oggi a Domenica In. “Quello che ha quest’anno a Ballando è che ciascuno ha portato la propria arte nell’esibizione”, ha commentato Alba Parietti parlando dell’interpretazione di Valeria di ieri sera. “Si vede anche che è una grande attrice, ieri sera mi ha fatto venire i brividi”. Valeria si è raccontata sin dalla prima puntata, come spiegato anche da Rossella Erra. “Lei non solo balla”, ha precisato Mariotto, “con lei si solleva un alone forte, luccicante”.

Gli altri concorrenti di Ballando con le Stelle, tra cui Alvise Rigo, hanno spiegato che a fine puntata la Fabrizi è solita unirsi a loro giovani in piena notte, tra scherzi e cene insieme. Anche Rossella Erra è intervenuta raccontando degli aneddoti della instancabile Valeria Fabrizi, tra carbonara e cotoletta alla milanese post puntata. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Nel pomeriggio di oggi, domenica 5 dicembre, andrà in onda su Rai1 una nuova puntata di Domenica In, la storica trasmissione condotta da Mara Venier a partire dalle ore 14.00. Tanti come sempre gli ospiti della nuova puntata che vedrà momenti di grande intrattenimento, tra musica ed interviste intime. Tra coloro che si racconteranno al cospetto dalla padrona di casa, negli studio Fabrizio Frizzi di Roma ci sarà il mitico “nonno Libero”, ovvero l’attore pugliese Lino Banfi, il quale ripercorrerà le tappe salienti della sua vita professionale e privata. Ad accompagnarlo ci sarà la figlia Rosanna.

Tra gli ospiti di “zia” Mara anche Francesca Neri, che coglierà l’occasione per presentare il suo romanzo autobiografico dal titolo “Come carne viva” in cui l’attrice racconta il difficile percorso che ha dovuto affrontare negli ultimi anni a causa della malattia cronica di cui soffre e che le ha provocato dei gravi dolori. Come sempre Domenica In vedrà anche la presenza di uno dei protagonisti più amati di Ballando con le Stelle, ovvero Alvise Rigo, il quale anche ieri sera ha rischiato di abbandonare il programma finendo allo spareggio. Il giovane si racconterà svelando come è approdato nello show di Milly Carlucci.

Tutti gli ospiti di oggi, da Bobby Solo al talk su Ballando con le Stelle

Domenica In nell’appuntamento di oggi 5 dicembre vedrà anche la presenza di momenti di grande musica, come quella di Bobby Solo, che tornerà anche questa settimana per tenerci compagnia esibendosi nella interpretazione di alcuni successi di Johnny Cash, celebre cantante blues degli anni ’70 e non solo. Il cantautore, infatti, si esibirà poi con la sua band in alcune delle hit più note. Spazio quindi a Pierpaolo Pretelli ed al suo nuovo gioco, “Il Musichiere di Domenica In”, con il quale ha esordito la scorsa settimana dopo avere archiviato il precedente gioco del telefono. L’ex Vippone sarà poi il protagonista di un balletto ispirato al musical “Priscilla”.

Non mancherà nel corso del nuovo appuntamento lo spazio dedicato al talk su Ballando con le Stelle. A tal proposito ci saranno in studio diversi personaggi dell’edizione, tra cui Memo Remigi, Bianca Gascoigne e Federico Lauri. Con loro, nel ruolo di opinionisti, anche Guillermo Mariotto, Alba Parietti, Rita Dalla Chiesa e la signora Rossella Erra. Infine spazio al collegamento con Carlo Conti, che parlerà della finale della 64° edizione dello Zecchino d’Oro in scena subito dopo la puntata odierna di Domenica In.



