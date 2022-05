Domenica In, anticipazioni puntata 15 maggio/ Ospiti Mara Maionchi, Sandra Milo e…

Domenica In, anticipazioni puntata 15 maggio: Morgan omaggerà Franco Battiato e…

Sono tanti gli ospiti che prenderanno parte oggi ad una nuova puntata di Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier totalizza di settimana in settimana numeri sempre più crescenti a dimostrazione che il programma piace al pubblico. In apertura ci sarà un talk dedicato al successo dell’Eurovision Song Contest con Mara Maionchi, Marino Bartoletti e Andrea Scanzi; in collegamento tra i tanti, Orietta Berti. Dovrebbe esserci, salvo impedimenti dell’ultimo minuto, anche Albano in collegamento, lui che ha partecipato all’Eurofestival insieme a Romina Power nel 1976 e nel 1985. Poi sarà la volta di Morgan che si esibirà al pianoforte cantando alcuni dei più grandi successi di Franco Battiato di cui ricorre il prossimo 18 maggio l’anniversario della scomparsa. Morgan per l’occasione parlerà anche del progetto “Il coraggio di essere Franco” in onda su Rai1 mercoledì 18 maggio 2022 per la regia di Angelo Bozzolini.

Mara Venier condurrà una spassosa intervista con Mara Maionchi che insieme a Orietta Berti e Sandra Milo in collegamento, racconteranno alcuni divertenti aneddoti successi in Spagna durante le riprese della docu-serie ‘Quelle brave ragazze’. Spazio poi a Veronica Pivetti che interverrà per presentare il suo ultimo romanzo Tequila Bang Bang. Sarà poi la volta di Flavio Insinna che presenterà il film tv ‘A muso duro’ per la regia di Marco Pontecorvo e in onda su Rai1 lunedì 16 maggio 2022, dedicato alla figura del medico Antonio Maglio ideatore dei primi giochi Paralimpici del 1960.

Domenica In, anticipazioni puntata 15 maggio: Teo Teocoli, Matia Bazar e…

Nella puntata di Domenica In, Mara Venier ospiterà ancora Teo Teocoli. Teo Tecoli si esibirà nell’imitazione di Adriano Celentano mentre i Matia Bazar canteranno un medley di successi e il nuovo singolo “Non finisce così”. Francesco Rutelli interverrà per presentare il libro ‘Roma, camminando’. Intanto tra qualche settimana finirà questa edizione di Domenica In. Mara Venier sarà riconfermata anche nella prossima edizione del programma domenicale. Stando alle altre indiscrezioni, che circolano in viale Mazzini, la Venier sarà riconfermata per la prossima stagione televisiva. Si tratta di una trattativa che sarebbe in corso ormai da diverse settimane, messa nero su bianco in questi ultimi giorni.

Intanto la conduttrice è stata oggetto di polemica nella scorsa puntata dopo aver ritirato l’invito a Manuel Bortuzzo. In molti hanno criticato la scelta di Mara Venier che ha deciso di cancellare l’ospitata dopo che il nuotatore era stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Un momento non bellissimo, sicuramente, ma che ha portato molti fan ad una richiesta alla Rai e a Mara Venier: ospitare Lulù Selassié a Domenica In per fare da contraltare a Manuel.











