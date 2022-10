Domenica In, anticipazioni puntata 16 ottobre 2022/ Tra gli ospiti Iva Zanicchi e…

Domenica In, anticipazioni puntata 16 ottobre 2022: tra gli ospiti Enrico Montesano e…

Oggi andrà in onda una nuova puntata di Domenica In condotto da Mara Venier. La popolare conduttrice ospiterà in studio numerosi ospiti. La puntata aprirà con un talk show dedicato a Ballando con le stelle. A commentare la puntata di ieri sera ci saranno Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Alessandra Mussolini, Giampiero Mughini e Alessandro Egger. I concorrenti che sabato sera balleranno nella seconda puntata del programma condotto da Milly Carlucci parleranno delle impressioni e di quello che stanno vivendo partecipando al talent di ballo. Mara Venier dedicherà poi uno spazio ad Iva Zanicchi che parlerà della vita professionale, di quella sentimentale e anche dell’esperienza a Ballando con le stelle.

Tra gli altri ospiti ci saranno Enrico Montesano che ripercorrerà la sua carriera e poi Alan Sorrenti e Dargen D’Amico, impegnato con X Factor. Ma non solo musica anche cinema, infatti anche Kim Rossi Stuart sarà intervistato da Mara e avrà così l’occasione di parlare dell’ultimo film che ha diretto, “Brado”, nel quale hanno recitato Pierfrancesco Favino, Michele Placido, Alessandro Borghi e Anna Ferzetti. Infine, Ilaria D’Amico parlerà del suo nuovo programma in partenza su Raidue“Che C’è di Nuovo”, in onda in prima serata su Rai2 dal prossimo 27 ottobre e che segna il suo gradito ritorno in Rai dopo 15 anni.

Domenica In, anticipazioni puntata 16 ottobre 2022: momento musicale con Alan Sorrenti e Dargen D’Amico

Nella puntata di oggi di Domenica In Alan Sorrenti si esibirà in un medley di successi e nel nuovo singolo “Giovani per sempre”. Dargen D’Amico invece presenterà il suo nuovo brano “Patatine”. Enrico Montesano si racconterà a Mara Venier tra cinema, teatro e tv con aneddoti e curiosità sui tanti attori e registi con i quali ha lavorato. Intanto continua ad infuriare la polemica sulla scorsa puntata di Domenica In. Loredana Lecciso è stata ospite di Mara Venier e in quell’occasione la compagna di Albano ha nominato Romina Power facendo drizzare le antenne della conduttrice che l’ha messa subito in guardia.

Durante l’intervista a Loredana Lecciso la conduttrice si è ritrovata costretta a interromperla subito perché aveva pronunciato il nome di Romina Power, che non si poteva nominare dato che il programma ha ricevuto una diffida proprio da lei. Qualcuno ha fatto notare che probabilmente Romina si sarà stancata del fatto che in tv si parli sempre della sua storia con Albano. Che si sia stufata che in tv si parli di lei e del suo matrimonio con Al Bano, che è felicemente accompagnato a Loredana Lecciso?











