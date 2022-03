Domenica In, anticipazioni puntata 20 marzo/ Ospiti Pierfrancesco Favino, Arisa e…

Domenica In, le anticipazioni del 20 marzo 2022

Torna come di consueto anche oggi 20 marzo 2022 l’appuntamento con la trasmissione storica di Rai1, Domenica In. A tenerci compagnia a partire dalle ore 14.00 nel giorno di festa, sarà la “zia” degli italiani Mara Venier, con una nuova puntata stagionale ricca di ospiti, interviste e momenti di puro intrattenimento. Nel corso del nuovo appuntamento, tuttavia, come ormai accade da qualche settimana a questa parte non mancherà lo spazio dedicato all’informazione. Domenica In ha informato per oltre due anni sull’emergenza sanitaria legata al Covid e da qualche settimana continua a farlo su un altro tema delicato e di portata internazionale, ovvero la guerra in Ucraina.

In studio interverrà il collega ed amico di Mara Venier, Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta. In collegamento dallo studio del Tg1 ritroveremo anche la direttrice Monica Maggioni. A proposito del drammatico conflitto in corso, l’artista Fabrizio Moro interverrà nello studio della trasmissione per esibirsi sulle note di un brano celebre che presentò in coppia con Ermal Meta al Festival di Sanremo, vincendolo, ovvero “Non mi avete fatto niente”.

Da Mara Venier il ritorno di Arisa e Vito Coppola e non solo…

La nuova puntata di Domenica In di oggi 20 marzo, tuttavia, sarà anche all’insegna dell’intrattenimento e della risata grazie ad alcuni graditi ritorni. Ritroveremo in studio l’attore Pierfrancesco Favino che si racconterà per poi parlare anche del film di Riccardo Milani “Corro da te”, che lo vede protagonista insieme alla collega Miriam Leone. Spazio poi alla musica con il ritorno di Rosalba Pippa, in arte Arisa. La cantante si racconterà al cospetto di Mara Venier ma non sarà da sola dal momento che sarà accompagnata dal maestro di ballo Vito Coppola. Oltre ad una lunga intervista, la cantante si esibirà poi sulle note di alcuni dei suoi brani di successo, accompagnata al pianoforte ed il pubblico attraverso i social avrà la possibilità di richiedere i pezzi desiderati.

Ancora cinema e risate con il ritorno di Christian De Sica, insieme ad Alessandro Roja ed Edoardo Pesce per il film “Altrimenti ci arrabbiamo”. E poi nuovamente musica con Filippo Neviani, in arte Nek, che però si presenterà nei panni di scrittore per presentare il suo libro autobiografico “A mani nude” nel quale parla dell’incidente alla mano oltre che della passione per la musica che lo ha reso celebre.











