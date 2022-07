Domenica In, Il meglio: 10 luglio/ Mara Venier chiude con le interviste più belle

Il meglio di Domenica In con Mara Venier, la quinta e ultima puntata

Siamo giunti alla quinta e ultima puntata all’insegna de Il meglio di Domenica In, l’appuntamento della domenica pomeriggio di Rai1 che si rinnova anche oggi, 10 luglio, e che vedrà nuovamente protagonisti Mara Venier, padrona di casa indiscussa di Domenica In, ed i suoi ospiti. Sono i personaggi provenienti dal mondo della tv, del cinema della musica e non solo, che hanno caratterizzato ed animato la fortunata passata edizione della trasmissione storica della prima rete Rai. Alcune delle interviste andate in onda nel corso della lunga stagione che si è conclusa nelle passate settimane, saranno riproposte al fedele pubblico di Rai1 che ha dimostrato nei confronti del programma e della sua padrona di casa un grande e sincero affetto.

L’appuntamento con l’ultima puntata de Il meglio di Domenica In è fissato al primo pomeriggio di oggi, a partire dalle ore 14.00 e ci terrà compagnia fino alle 16.05 circa, ovvero fino alla messa in onda del programma in replica con Massimo Ranieri, Sogno o son desto. Proprio Ranieri è stato tra gli ospiti di Mara Venier la cui ospitata con annessa intervista è già stata riproposta ne Il meglio della trasmissione. Chi saranno, dunque, i protagonisti del nuovo appuntamento odierno?

Con la puntata di oggi 10 luglio de Il meglio di Domenica In, dunque, Mara Venier si prepara ad andare ufficialmente in vacanza e a concedersi la meritata pausa dagli impegni televisivi, almeno per alcune settimane. Successivamente, infatti, sarà poi impegnata con la nuova edizione del programma anticipata dalla versione in prima serata che inaugurerà ufficialmente la nuova stagione di Domenica In. Un programma che con Mara Venier si dimostra sempre più fortunato sul piano degli ascolti e che nella precedente edizione ha visto anche protagonisti alcuni volti della concorrenza, tra cui il vincitore di Amici di Maria De Filippi, Luigi Strangis.

In vista dei nuovi impegni televisivi, Mara Venier ha già iniziato a godersi l’estate in compagnia dei suoi amici noti, tra cui Andrea Vianello ad Alberto Matano con il quale nelle passate ore è stata in Puglia, in particolare a Trani. Parlando durante una serata in Puglia, ha manifestato e rinnovato tutto il suo affetto per Matano, ricordando come sia stata lei a sposarlo: “E’ stata un’emozione grandissima”, ha ammesso, come emerge da un video postato nelle sue recenti Instagram Stories.











