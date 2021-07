Domenica In, Il Meglio/ Anticipazioni e ospiti 25 luglio: Ambra Angiolini, Al Bano e…

Domenica In, Il Meglio: Mara Venier ed i suoi ospiti

La trasmissione Domenica In non va ancora del tutto in vacanza, e per gli appassionati del programma festivo di Mara Venier, si rinnova anche oggi 25 luglio un nuovo appuntamento, il quarto, all’insegna de “Il meglio di Domenica In”. Si tratta di una raccolta dei momenti più emozionanti vissuti nel corso della passata stagione di Domenica In, non semplice da condurre per la padrona di casa ma caratterizzata da frangenti particolarmente toccanti, tra interviste e intrattenimento. La lunga ed importante edizione ha visto tra gli ospiti della trasmissione l’artista, amico di Mara Venier, Renato Zero, pronto a raccontarsi e ad esibirsi con i suoi maggiori successi. Rivivremo anche oggi la sua emozionante ospitata prima di rivedere altri interessanti momenti che hanno animato il programma nei mesi scorsi.

Mancherà ovviamente una importante parentesi che ha contribuito senza dubbio al grande successo dell’edizione di Domenica In, ovvero quella relativa all’informazione sul Covid, dall’andamento dei contagi a quello sulla campagna vaccinale nel nostro Paese e che ha visto l’intervento, in collegamento ed in studio con importanti esperti e rappresentanti politici, a partire dal sottosegretario alla salute Sileri.

Domenica In, le migliori interviste dell’edizione

Tornando al quarto appuntamento dedicato al “meglio” di Domenica In, saranno numerosi, nella puntata di questo pomeriggio in onda su Rai1, gli ospiti che hanno intrattenuto i numerosi telespettatori della trasmissione condotta da Mara Venier, in attesa della prossima edizione. Ad intrattenerci oggi ritroveremo anche Al Bano Carrisi, il cantautore di Cellino San Marco, del quale rivedremo i momenti più importanti della sua ospitata. A proposito di artisti italiani, anche i Ricchi e Poveri dei quali rivedremo l’interessante intervista concessa a Mara Venier. Gli spettatori del programma potranno ripercorrere anche l’intervista rilasciata da Ambra Angiolini prima di potersi emozionare con il toccante omaggio a Francesco Nuti in occasione del suo 66esimo compleanno. A tal proposito non mancheranno la figlia Ginevra, Annamaria Malipiero e tanti amici e artisti in collegamento. Il meglio di Domenica In tornerà con l’ultimo appuntamento anche la prossima settimana per poi lasciare il pubblico di Rai1 in attesa della nuova edizione che si preannuncia in parte rivoluzionata ma che vedrà sempre la presenza di Mara Venier.

