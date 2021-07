Albano Carrisi/ “Mia figlia Jasmine? Fa tutto da sola, siamo due mondi diversi”

Albano Carrisi è uno dei protagonisti de Il meglio di Domenica in, il contenitore della domenica pomeriggio di Rai1 che ripropone al suo interno alcune delle interviste migliori andate in onda nel corso dell’ultima stagione del programma. Di recente è stato confermato il suo ritorno in Rai in veste di giudice di The Voice Senior, il talent che ha visto anche l’esordio di sua figlia Jasmine, alla sua prima, grande esperienza televisiva. “Jasmine è una ragazza che non ha bisogno di consigli”, ha dichiarato papà Albano in un’intervista a Super Guida Tv del 13 luglio. “Se la vede da sola – prosegue –, si arrangia da sola. Fa tutto da sola. Io le cose le so quando le fa”. Lo stesso è valso per quanto riguarda The Voice: “Il bilancio è stato molto positivo e probabilmente parteciperemo anche alla seconda edizione del programma. Ci divertiamo insieme anche perché siamo due mondi diversi”.

Romina Power e Loredana Lecciso, ex moglie e compagna Al Bano/ Lui: "sogno la pace"

Albano Carrisi: “Sto accanto a Jasmine in punta di piedi”

Se Jasmine appare più restia all’idea di un duetto, Al Bano, invece, non esclude nulla: “Frank Sinatra fece un bel duetto con sua figlia Nancy”, ricorda lui. Tutto però è rimesso alla volontà della figlia: “Se lei me lo chiedesse e se la canzone che mi proporrà sarà quella giusta per me e per lei allora lo faremo”. Da queste dichiarazioni si capisce come Al Bano non sia disposto a fare ingerenze nella vita artistica di Jasmine. “Io le sono accanto, in punta di piedi”, spiega semplicemente. “Anche per The Voice Senior quando mi hanno contattato chiedendomi di Jasmine ho detto che siccome era maggiorenne era opportuno che la chiamassero loro per verificare se l’idea le piaceva o meno. E così è andata”.

Al Bano e Loredana Lecciso/ "Non ci sposiamo, il nostro è un matrimonio mentale"

Albano Carrisi giustifica la gaffe

A fronte del successo della loro partecipazione congiunta, oggi Jasmine e Albano Carrisi si preparano alla ‘seconda parte’ di quest’esperienza così particolare e allo stesso tempo preziosa, perché permette loro di stare vicini e confrontarsi dal punto di vista umano, musicale e professionale. Qualche settimana fa, Albano si è esibito ancora una volta in televisione durante il concerto a scopo benefico Una voce per Padre Pio. Degna di nota la piccola ‘gaffe’ di cui si è reso colpevole invitando il pubblico a cantare: “Il pubblico non c’era e io ero convinto che lo facesse l’orchestra”, si difende oggi Al Bano. “Sono stato preso alla sprovvista. È stato però il momento che ha fatto registrare gli ascolti più alti. È stato – in definitiva – un bel momento”.

LEGGI ANCHE:

Al Bano e Jasmine Carrisi/ Sostituiti da Orietta Berti a The Voice Senior?

© RIPRODUZIONE RISERVATA