Domenica In, Luca Marinelli The Voice fa piangere Mara Venier: retroscena mamma morta/ “Cantato per lei…”

Mara Venier commossa dal retroscena di Luca Minnelli (finalista The Voice Senior): c’entra la mamma morta

La puntata di oggi di Domenica In si è aperta con un ampio spazio dedicato ai finalisti di The Voice Senior, l’intero podio del talent di Rai1 condotto da Antonella Clerici, capitanato dalla vincitrice Diana Puddu sono stati ospiti. Ci sono stati attimi di intensa commozione, però, per Mara Venier quando Luca Minnelli, finalista di The Voice Senior, ha svelato un toccante retroscena sulla mamma morta di Mara Venier, Elsa Masci.

Nel dettaglio, infatti, Mara Venier ha premesso: “Luca mi ha raccontato ho cantato per tua mamma.” E subito dopo il finalista di The Voice Senior ha spiegato in quale occasione ha incontrato la donna: “È una cosa che io faccio da tantissimo tempo di cantare per la gente che ha bisogno di essere allietata, per gli anziani nelle case di riposo e una volta in una mia esibizione ho conosciuto tua mamma ed ho cantato per lei e questa cosa mi ha fatto molto piacere poterla dire.” Alle parole del cantante Mara Venier è scoppiata a piangere.

Domenica In, Mara Venier in lacrime per la mamma Elsa Masci: “Oggi sarebbe stato il suo compleanno”

Dopo il toccante retroscena Mara Venier non è riuscita a trattenere le lacrime ricordando soprattutto che proprio oggi la madre avrebbe compiuto gli anni: “Tra l’altro oggi sarebbe stato il suo compleanno e, scusate non è una cosa personale, ma io voglio dedicare la canzone che adesso farai a lei” Luca Minnelli di The Voice Senior a questo punto ha dedicato alla mamma di Mara Venier, Elsa Masci prima Con te partirò di Andrea Bocelli e poi Caruso di Lucio Dalla.

La madre di Mara Venier, Elsa Masci, malata di l’Alzheimer, è morta nel 2015. La conduttrice di Domenica In ha affidato il suo dolore ad un romanzo che ha scritto: “Io e mamma avevamo un rapporto simbiotico e adoravo essere figlia, tornare a Mestre nella casa della mia infanzia e dormire nel mio lettino… Mia madre ha dato moltissimo amore anche ai miei figli e la sua malattia ci ha uniti, ci ha aiutati a superare vecchie ruggini: tutti e tre abbiamo sentito il profondo desiderio e il dovere di restituirle l’amore che ci ha regalato.”

