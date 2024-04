SONIA ZANZI, CHI E’?/ A Domenica In “The Voice Senior, esperienza che ti devasta l’anima e spezza le gambe”

Domenica In, Sonia Zanzi terza classificata a The Voice Senior confessa: “Non c’è mai stata competizione”

Sonia Zanzi la terza classificata a The Voice Senior è stata ospite nella puntata di oggi di Domenica In accompagnata dal figlio Federico. La cantante terza classificata nel talent di Rai1 condotto da Antonella Clerici nel talk di Mara Venier si è sbilanciata sulle emozioni provate: “È stata un’esperienza che ti devasta l’anima perché è un’esperienza piena di emozioni che vale le pena vivere solo per questi amici qua.”

E subito dopo ha aggiunto: “Non c’è mai stata competizione e non è una cosa scontata neanche alla nostra età. Esperienza che ti taglia le gambe perché quando tu entri per la prima volta nello studio pensi no no io adesso voglio andare via, io non c’è la posso fare.” Ed anche gli altri finalisti come Mario Rosini e la vincitrice Diana Puddu si sono mostrati d’accordo. (Agg. di Liliana Morreale)

Sonia Zanzi dalla musica al fast food e l’occasione del rilancio con The Voice Senior 2024

Sonia Zanzi, la finalista terza classificata di The Voice Senior 2024 entrata nel team di Clementino. La musica è sempre stata la sua più grande passione! Da Ravenna con furore! La cantante, icona della musica disco-dance a ridosso degli anni ottanta e novanta, ad un certo punto della sua vita ha deciso di lasciare il mondo della musica per cambiare vita. Un cambiamento radicale visto che oggi lavora in un fast food, ma con il ritorno a The Voice Senior sulle note di “Bette Davis Eyes” ha conquistato il pubblico e la giuria composta da Gigi D’Alessio, Aria, Clementino e Loredana Bertè. “I ragazzi che lavorano con me, da quando sanno che dovevo venire qui hanno sempre fatto un solo nome: Clementino”, ha raccontato la cantante che si è fatta subito notare.

Gigi D’Alessio dopo la performance ha commentato: “abbiamo già la vincitrice” anche se la cantante ha deciso di entrare nella squadra di Clementino precisando: “ognuno di voi è speciale, ma i ragazzi che lavorano con me hanno fatto solo un nome: Clementino”.

Chi è Sonia Zanzi, terza classificata di The Voice Senior 2024

Il percorso di Sonia Zanzi a The Voice Senior 2024 è stato in salita. Durante la finale del talent show musicale, la cantante ha scelto di esibirsi sulle note di “The Best” di Tina Tuner. Prima di arrivare sul palcoscenico ha rivissuto tutti i momenti più belli ed emozionanti di questa avventura. “Tutto quello che è successo dalla morte del padre di mio figlio mi ha cambiato la vita. Ho capito che bisogna vivere attimo per attimo, momento per momento” – ha detto la cantante che, manco a dirlo, ha conquistato nuovamente tutti.

“Che energia! Brava, brava, brava!” il commento di Clementino che ha poi aggiunto – “hai una voce fantastica, sei stata bravissima!”. Alla fine Sonia non ha vinto, visto che si è classificata al terzo posto, ma la sua voce è tornata a splendere come un tempo!











